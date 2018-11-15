В чем главное отличие разумного существа от неразумного

Историки задаются вопросом, когда же, собственно, началась история. Иными словами, когда из животного мира выделилось существо, обладающее разумом и впоследствии сотворившее все то великолепие ужаса, которое мы знаем. Ответ зачастую ищут в палеантропологии, разбирая цепь изменений черепов от обезьяночеловека (питекантропа) к человекообезьяне (антропопитеку). Размеры мозга, надбровные дуги, способность челюстей к говорению — костяные головы разбираются до малейших подробностей. За этим стоит простая мысль, что разум на планете появился тогда, когда двуногие функциями тела начали походить на нас. Вот тут нужно остановиться подробнее. Главное отличие разумного существа от стадных животных — способность к абстракциям. Оно развивается благодаря мышлению словами, когда речь оперирует отвлеченными символами окружающего мира. Объектами исследования могли бы стать рассказы, стихи, философские трактаты. Но отыскать их сложно, ведь в древности подобное передавалось устно, а записывать речь буквами навык недавних лет. А вот близким ключом к поиску разума во тьме веков оказывается обнаружение предметов творчества: рисунков, статуэток и прочих ненужных в хозяйстве вещей.

Разумное существо возникло тогда, когда на стенах пещер появляются изображения женщин, мамонтов и охотников (за ними). При этом утверждать, что творчество было исключительно у предков человека с недавних пор нельзя. Неандертальцы как другой вид двуногих существ, отличавшихся от человека как волк от собаки, тоже творили. Известно, что первая мировая война разыгралась ещё в древности, когда неандертальцы и хомосапиенсы выясняли, кто станет хозяином планеты. Если первые выделялись крепким сложением, то вторые, как принято считать, развитой речью и способностью к организации. Война двух видов приобрела особо изощрённые формы за счёт любви древних к канибализму и способности оставлять потомство от межвидовых контактов. ДНК двух видов взаимно обогатились. В общем-то кому какая разница, заря истории — дело далёкое от вопросов добра и зла. Но тут есть очень показательный момент.

Последние находки развеивают миф о том, что наши соседи были неразумными. В пещерах Испании обнаружены образцы творчества неандертальцев. Они, конечно, отличаются большей абстрактностью от творчества человека. Или, может быть, являются схемой покорения популяции двуногих соседей, но факт остаётся фактом. Наши предки сгубили второе разумное существо на планете, а потом принялись друг за друга. А ведь могли бы дружить и взаимно обогащать культуру.