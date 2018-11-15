Как цыгане воспитывают своих детей

В России проживает более двухсот тысяч цыган, не подчиняющихся местным традициям и законам. В их общинах свои правила, которые касаются и воспитания детей. Так чем же отличаются привычные нам традиции воспитания от принятых у цыган?

У детей существует два периода — до семи лет и после семи. До семи лет детям разрешается все — играть, бегать с утра до вечера, не учиться. Одежду дети выбирают себе сами, какую найдут в шкафу, но если семья собирается в гости — родители оденут его в чистое и новое, если оно есть.

Когда дети болеют, их показывают докторам только в серьезных случаях. Гораздо чаще считается, что всё «пройдет само». Подрезание и вычесывание запутанных волос, выдергивание шатающихся зубов, лечение ран и базовое обучение осуществляют члены общины.

О детском саде в больших цыганских семьях обычно не идет и речи. Если родителям нужно уйти по делам, всегда найдется женщина, готовая посидеть с малышом. Дети четко знают, что старшие — всегда правы, а ко всем мужчинам в семье нужно относиться с уважением.

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Когда ребенку исполняется семь лет, требования становятся строже. Если детский сад никто из цыган не посещает, то в школу обязаны идти все. Как они учатся — другой вопрос, главное поступить.

Дочери начинают активно помогать маме в домашнем хозяйстве. Часто девочки убирают не только свой дом, но и дом, например, старшего мужчины в роду.

К восьми годам они обычно уже способны накормить всю семью.

После основ девочку учат своеобразной цыганской работе: как отличить настоящее золотое кольцо от фальшивого, как гадать на картах, как применять некоторые хитрости в разговоре с людьми. Дальше девочке придется работать так же, как работали мамы и бабушки.

Отцы учат мальчиков обращаться с лошадью и даже водить машину. Иногда дело доходит до кузнечного или ювелирного дела.

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Если дети легко обучаются бытовым основам, то школа постепенно уходит на второй план, освобождая место для семейного бизнеса.

В тринадцать лет уже следует создавать свою семью, рожать и воспитывать детей.