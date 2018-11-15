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Что на самом деле означает слово «грех»
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Что на самом деле означает слово «грех» 

Кириллица 6 часов назад
Фото: Кириллица
В общепринятом понимании грех — это нарушение заповедей, преступление, за которое человеку непременно будет послано наказание. Такое представление верно лишь отчасти, и в большей степени соответствует положениям уголовного права, чем духу христианства, приписывая Богу прокурорские функции.
Словом «грех» (от общеславянского — grechъ, «ошибка, путаница») на русский язык было переведено греческое ἁμαρτία (амартиа) — «промах, непопадание в цель». Грех, по сути, это и есть «непопадание в цель» человеческой жизни. Согласно библейскому повествованию, с того момента, когда Адам и Ева предали Бога, отпали от богообщения, они отпали и от источника собственной жизни, дали злу власть над собой и стали смертны. Ведь человек был задуман как непрестанно пребывающий с Богом. После же такого отпадения, грех и смерть получили распространение не только на человеческую природу, но и на весь физический мир, который изначально Бог задумал подвластным людям. Потому, согласно христианскому учению, целью жизни человека является соединение с Богом, восстановление утраченного некогда богообщения, постоянное стремление к богопознанию, которое может осуществляться на любом поприще: в работе, в общении с близкими, в уединении. Грех же — это «болезнь души», уклонение с пути; это действие, которое противоестественно подлинной природе человека и Божественному замыслу о нём. Грех называют преступлением против Бога и против ближнего, но еще в большей степени грех –это преступление человека против себя самого. Ведь заповеди — это не бессмысленные запреты, а проявление Божией любви. Нарушая их, мы не просто нарушаем некое табу, а пренебрегаем «техникой безопасности» души. Точно так же, как нарушение подобных правил опасно для нашего тела, так и грех неизбежно наносит травму душе, более или менее очевидную. То, что мы склонны считать «наказанием за грехи», на самом деле — обычные и логичные последствия этой небрежности, «осложнения болезни», от которых любящий Бог нас и пытается оградить своими заповедями.
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