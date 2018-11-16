Почему исчез золотой запас Российской империи

При императоре Николае Втором золотой запас России был крупнейшим в Европе и составлял 1600 тонн золота. Когда началась Первая мировая война, Николай II приказал надёжно укрыть золото и отправил его в тайное хранилище Казанского кремля. До Гражданской войны оно хранилось в Казани. Большевики, придя к власти, решили перепрятать царское золото. Но в августе 1918 года белогвардейцы генерала Каппеля отбили золото у большевиков.

А 18 ноября 1918 года золотой запас захватил адмирал Колчак. После переворота он провозгласил себя «верховным правителем Российского государства». Однако править пришлось недолго — Красная армия погнала белых на восток. В Иркутске Колчака выдали большевикам чехи. За это они получили часть золотого запаса. Некоторые историки именно этим объясняют причину небывалого экономического взлёта чешского государства в 20–30 годы прошлого века.

В дебрях енисейской тайги

Красноярский исследователь Евгений Пащенко общался со староверами, живущими на севере края в районе Обь-Енисейского канала. Канал начали строить ещё в XIX веке, да так и не достроили.

Один из отшельников рассказал следопыту, как в 1967 году в деревню староверов приезжал очень странный человек — слепой. Он представился бывшим офицером колчаковской армии и сказал, что ищет братскую могилу, в которой захоронен отряд из 500 белогвардейцев, погибших в этих местах. Якобы слепой гость был бойцом того самого отряда. Отряд принял бой с большевиками и почти в полном составе погиб. Его и ещё нескольких товарищей большевики взяли в плен, а потом отпустили, предварительно ослепив.

Староверы отвели гостя на могилу, и он вместе со своими сопровождающими установил на ней поклонный крест. Но в 80-е крест пострадал во время сельскохозяйственного пала. После этого могила затерялась.

Современные краеведы ухватились за эту ниточку и попытались узнать, что делал отряд Колчака в 140 километрах от железной дороги, по которой, как известно, белая армия отступала на восток.

«Есть свидетельства, что Колчак намеревался отправить все оказавшиеся в руках его армии ценности не железнодорожным, а речным путем. Из Омска, по Оби, через Обь-Енисейский канал, который всё-таки был проходимым для судов, далее — по Енисею и Ангаре — в Иркутск»,

— пишет Евгений Пащенко.

По версии местного историка Олега Королькова, суда с золотом сопровождал тот самый отряд из 500 человек, который погиб в районе Марьиной Гривы. А уничтожил белогвардейцев партизан Филипп Бабкин со своей армией. В общем, следы золотых слитков надо искать на дне Обь-Енисейского канала, либо в тайге по его берегам.

Впрочем, другие историки утверждают, что партизанская армия Филиппа Бабкина не могла наголову разбить хорошо вооружённый отряд профессиональных военных белой армии, так как была малочисленна и плохо вооружена. Скорее всего, что-то произошло внутри отряда.

Звенья одной цепи?

В подшивках старых красноярских газет хранятся записанные журналистами воспоминания ветерана ФСБ Александра Лавренцова . Старый служака рассказывал, как после второй мировой войны чекисты, переодетые в геологов, рыскали по тайге в низовьях Оби и Енисея, заходили в деревни старообрядцев, расспрашивали про золото. Но ничего не нашли.

И здесь все версии смыкаются в звенья одной цепи. Вполне логично предположить, что в 1967 году золото вернулось к тем, кто его там оставил. Иначе зачем приезжал слепой белогвардеец? Если только этот самый белогвардеец — не фейк, как принято сейчас говорить о вымышленных персонажах.

Хотя с такой же вероятностью можно полагать, что золотые слитки до сих пор хранятся в таёжных схронах. И те, кто их хранит, ждут возрождения Великой империи, чтобы вернуть их в казну страны, которую мы потеряли.