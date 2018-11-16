Словом года стало прилагательное «токсичный»

По мнению составителей Оксфордского словаря, словом года является прилагательное "токсичный". За год число просмотров страниц с этим словом выросло на 45 процентов. Очевидно, на популярность термина повлияла история с отравлением отца и дочери Скрипалей.

Однако не меньшее значение имеет и всеобщая озабоченность экологическими проблемами планеты, которым СМИ и публичные персоны в этом году стали уделять гораздо больше внимания.

Кроме того, слово "токсичный" приобрело дополнительное значение в сфере психологии. В частности, широкое распространение получило выражение "токсичные отношения".

В последнее время профессиональные психологи и блогеры все чаще подробно анализируют подобные отношения между родственниками, друзьями, коллегами, а иногда и вымышленными героями сериалов и книг.