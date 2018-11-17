Что Столыпин планировал сделать с Россией

Пётр Аркадьевич Столыпин — личность неоднозначная, но определённо сыгравшая свою роль в истории России. Взять хотя бы проведённую им аграрную реформу.

Реформа имени премьер-министра

Аграрную реформу, начавшуюся в 1906 году и далекую от идеи национализации, и противники её, и сторонники называют столыпинской. Премьер-министр России, безусловно, был одним из главных её идеологов: без его политической воли, скорее всего, реформа бы заглохла. Но какова была позиция самого Столыпина? Как ни парадоксально, все начатые им преобразования преследовали одну основную цель — укрепление царской власти. «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», — эта его фраза стала крылатой. Величие России для Столыпина было неразрывно связано с монархией. Что касается других задач аграрной реформы, то Столыпин говорил о необходимости создать класс богатых крестьян, поднять уровень достатка в семьях, а благосостояние в свою очередь откроет дорогу к просвещению и свободе. При этом Столыпин понимал риск, на который шёл: если реформа провалится, власть окончательно дискредитирует себя, зато если нововведения приживутся, революции станут невозможны, и крестьянство превратится в опору государства.

Разрушить общину и переселить в Сибирь

Решающим шагом на пути к переменам стал закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении», подписанный Николаем II 14 (27) июня 1910 года. По сути своей он дублировал указ правительства от 9 (22) ноября 1906 года. Закон был направлен на разрушение крестьянской общины, которой после отмены крепостного права жила деревня, и на образование единоличных хозяйств. Крестьяне становились собственниками обрабатываемой земли, могли приобретать новые участки.

Поощрялось создание отрубов и хуторов, когда земледелец вместо нескольких тонких земельных полос получал отдельный участок, на котором мог вести хозяйство, не сообразуясь с интересами соседей. В качестве решения проблемы нехватки земли была разработана программа по переселению в Сибирь.

Указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования» был принят ещё в ноябре 1906-го, а Дума утвердила его лишь три с половиной года спустя, в июне 1910-го. При этом большинство пунктов указа остались без изменений. Долгое обсуждение закона прямо свидетельствует о политической борьбе и страстях, кипевших вокруг аграрного вопроса.

Нужно отметить, что указ был утверждён Столыпиным практически единолично, в период после роспуска второй и перед созывом третьей Думы. Даже многие министры узнали о нём лишь после публикации. Оттого сильнее было сопротивление общественности закону. То за, то против него высказывались как представители правых, так и левоцентристских партий.

«Не было закона более важного, более спешного, чем указ 9 ноября», — заявлял депутат Бобринский, поддерживавший принятый документ. «Мои избиратели мне говорили о том, что закон 9 ноября — это помещичий закон, который делает из крестьян деревенских кулаков и помещиков, а из бедняков — батраков, вечно голодных работников», — неодобрительно отзывался депутат Кропотов.

Результаты введения закона

Реализация закона не разрешила споров вокруг него. Большинство современных исследователей считают его удавшимся и соглашаются со Столыпиным: если бы не случилось Первой мировой, двух революций и Гражданской войны, если бы выдались в России спокойные 20 лет, то сформировался бы класс кулаков и возродилась бы деревня.

За восемь лет действия закона около половины хозяйств перешли в личную собственность, многие крестьяне выбрались из нищеты. Однако существует и противоположная точка зрения. Её приверженцы утверждают, что программа переселения провалилась: более половины уехавших за Урал вернулись домой. Да и число крестьян, выходящих из общины, начало постепенно снижаться.

Крестьяне с недоверием отнеслись к указу и продолжали ждать, когда им отдадут все земли, несмотря на то, что противники национализации убеждали их: просто поделить землю не получится, на всех её всё равно не хватит.