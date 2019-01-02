Найдет ли кто-нибудь могилу Чингисхана?

«Китайские археологи нашли могилу Чингисхана» — с такими заголовками вышли газеты в Китае осенью 2000 года. Один из крупнейших полководцев в истории и создатель Монгольской империи скончался в 1227 году, но о том, где он был захоронен, учёные ведут споры уже несколько столетий. Легенда гласит, что могила Чингисхана находится на горе Бурхан-Халдун, священно горе из монгольских мифов, поэтому жители Монголии уверены, что похоронен Чингисхан в Монголии. А вот китайские исследователи заявляют, что они нашли могилу в Китае, на китайско-монгольской границы у подножия Китайских гор.

Достоверно известно, что скончался Чингисхан в походе, а военачальники сделали всё возможное, чтобы место захоронения было скрыто. Чтобы душа полководца наслаждалась покоем, они с помощью тысячи лошадей сровняли могилу с землёй, а место, где она находилась, держали в секрете. Две тысячи воинов, которые оказали Чингисхану последние почести, были убиты сразу после похорон. Армейские патрули обскакали территорию вокруг могилы и уничтожили всех, кого встретили. И всё это ради того, чтобы никто не знал, где упокоился могущественный хан.

С девяностых годов прошлого века в Монголии ведутся активные поиски могилы Чингисхана, но пока исследователи так и не нашли прах завоевателя. Так где же всё-таки нашёл последний приют человек, создавший самую крупную империю в истории человечества?