Как на Руси боролись с бессонницей

Наши предки так же, как и мы сейчас, тоже страдали от различных нарушений сна. Поэтому всевозможные методы для быстрого погружения в царство сновидений сохранились еще с тех времен. Некоторые из них покажутся привычными для современного человека, а другие, напротив, вызовут удивление.

Чесание стоп

Кроме того, что перед сном принято было мыть ноги для того, чтобы избавиться от посторонней, зачастую вредной энергетики, на Руси практиковалось и чесание пяток. Специально для этой цели знатные особы нанимали женщин-чесальщиц. Представителям низших сословий стопы чесали их отпрыски или супруги.

По мнению современных специалистов, данный ритуал вовсе не является обычным действием ради удовольствия. Чесание стоп — это массаж, который не только улучшает самочувствие и снимает усталость, но и оказывает расслабляющее действие и способствует быстрому засыпанию.

Травяные матрасы и подушки

Традиционно для борьбы с бессонницей и другими нарушениями сна русские пользовались дарами природы, то есть различными травами: зверобоем, чабрецом, хмелем, душицей. Обычно растения высушивали и перемешивали их с соломой, которой набивали матрасы и подушки. Перед сном постельные принадлежности мяли и трясли для того, чтобы усилить аромат и действие лечебных трав.

Обращение к языческим божествам

Дрема — это древнее славянское божество, являющиеся людям в облике старушки. Считалось, что по вечерам Дрема ходит под окнами домов и навевает на его обитателей спокойный крепкий сон. Угомон — это сын Дремы. Именно к Дреме или Угомону обращали те, кто страдал бессонницей: «Сон да Дрема, приди к сыну в голова, сон да Дрема, накатись на глаза», «Уж ты глазоньки зажми, Угомон тебя возьми. Угомон тебя возьми, сам покрепче усни».

Есть версия, что Дрему создала Заря, когда той понадобилась помощница. Так что некоторые призывали на помощь и саму Зарю: «Заря-зоряница, красная девица, возьми мою бессонницу, неугомонницу, а дай мне сон — угомон».

Молитвы православным святым

С приходом христианства русские стали прибегать к помощи различных святых. Для преодоления бессонницы читали молитвы святому Иринарху или семи отрокам эфесским. Согласно преданиям, Иринарх почти не спал при жизни, все свободное время уделяя служению Господу. А семеро молодых людей, напротив, проспали в пещере почти 200 лет, спасаясь от гонения на первых христиан.

Однако даже после принятия Русью христианства русские продолжали активно пользоваться заговорами. Вот, например, заговор для крепкого сна: «Спать ложусь, крестом крещусь. Крест в головах, крест в ногах, ангелы по бокам. Ангелы-хранители, храните мою душу. С вечера до полуночи, с полуночи до белого дня. Аминь».