Инквизиция по-русски: история Тайной канцелярии

Съезжая изба в селе Преображенском, где под управлением князя Федора Ромодановского раз в неделю собирались служилые люди и воеводы Москвы.

Формально они заведовали продажей табака и древесины, на деле — следили за гражданами, выступающими против «слова и дела государева».

Оппозиционерами правительства и лично царя. Так выглядел первый в России официальный орган политического сыска. Наследница опричнины и прародительница спецслужб империи — Тайная канцелярия.

Не выпил за царя? В тюрьму!

Официально Тайная канцелярия императора Петра I была учреждена в Петербурге в 1718 году. Она стала прямой наследницей московского Преображенского приказа под начальством Ромодановского.

Поводом для ее создания стало дело царевича Алексея, блудного сына Петра, бежавшего в Вену. Следствие возглавил граф Петр Андреевич Толстой — он лично допросил любовницу царевича Ефросинью, которая заявила, что Алексей пытался связаться с Карлом XII и из-за рубежа готовил почву для свержения отца. Обвиненный в государственной измене, наследник скончался от пыток в Петропавловской крепости.

Расследование столь важного дела задало опасную планку для сотрудников Тайной канцелярии. В ее истории начался период «охоты на ведьм».

Поводом для задержания человека мог стать любой неподтвержденный устный донос. Самое пристальное внимание экспедиторов — так позже стали называть сотрудников канцелярии — было приковано к высказываниям в адрес царя и его приближенных, русской армии, церкви, политического устройства и деятельности региональной власти.

В отчетах Тайной канцелярии за 1726 год историки встречали дела людей, осужденных «за сделку с дьяволом супротив государства», «за отказ пить во здравие монарха», «за уход с церковной службы за благополучие императора», «за изречение непристойности» и даже «за поминание антихриста в государственном учреждении».

Чтобы укрепить полномочия Тайной канцелярии за пределами столиц, Петр создал институт фискалов. Это были люди из числа духовенства, которые вели переписку с царем и докладывали о политической обстановке и настроениях народа в регионах. По европейскому примеру их стали называть «инквизиторами».

Сознающегося пытать трижды

Задержанных ждали сначала допрос с пристрастием, а затем наказание от порки кнутом до смертной казни.

В том же 1718 году Петр I издал указ о том, что слушания особо важных дел — о государственной измене, о покушении на жизнь государя, о преступлениях чиновников — будут проводиться по понедельникам, и присутствовать на них будет сам государь. Не гнушался монарх и посещением пыточной камеры.

В Тайной канцелярии было правило о том, что сознающегося нужно пытать трижды. То есть, чтобы покаяния преступника были зачтены, обвиняемый должен был произнести слова признания в неизменном виде не менее трех раз подряд в разное время суток: утром, днем и вечером.

В годы расцвета деятельности экспедиторов — 50-е годы XVIII в. — излюбленными пытками стали тиски, подвешивание за руки, сдавливание головы, частичное снятие кожи и поливание ледяной водой.

Карательное ведомство №1

Петр I, опасавшийся за свою власть после предательства сына, сделал доносы не только легитимным, но и почетным занятием.

За «правильную наводку», которая помогала задержать оппозиционера действующей власти, император одаривал доносчиков деньгами, а Анна Иоанновна, которая панически боялась дворцовых переворотов и свержение, за справедливое обвинение награждала почетными орденами и золотом.

Всего за 10 лет правления Анны Иоанновны под расследования о государственной измене попали 4046 человек. В застенках ведомства пытали и казнили более тысячи. Одним из самых резонансных стало дело кабинет-министра Артемия Волынского, противника режима «бироновщины». Бывшего чиновника четвертовали, двоих его приспешников обезглавили и более десяти фигурантов дела отправили в вечную ссылку.

Цепная реакция доносов была запущена. В поисках наживы и желая избавиться от недоброжелателей, люди доносили на соседей и родственников, а крестьяне — на своих помещиков. При Елизавете Петровне за донос на землевладельца крепостной мог получить свободу для себя и своей семьи на срок до 5 лет. Доходило до того, что испуганные люди приходили доносить на самих себя за крамольные мысли, возникшие в адрес власти.

Вступив на престол в 1741 году, дочь Петра I Елизавета дала развитию Тайной канцелярии новый виток — учредила должность соглядатаев. Эти люди профессионально занимались шпионажем: перехватывали письма, допрашивали гонцов, следили за шпионами, вели запись переговоров и встреч высоких государственных лиц с иностранцами.

Генерала Ушакова, сподвижника Петра I, на посту главы Тайной канцелярии сменил граф Александр Шувалов . При нем в опалу попали ближайшие сподвижники Елизаветы: генерал-фельдмаршал Степан Апраксин и граф Алексей Бестужев-Рюмин, французский дипломат Шетарди и немец Лесток.

Принцип осуждения за «Слово и дело государево» было официально отменено манифестом Петра III в 1762 году. Он упразднил институт пыток, но политический сыск как явление никуда не делось. Преемником Тайной канцелярии стала Тайная экспедиция при Сенате, которое существовало до 1801 года, а институт пыток восстановили во время суда над Емельяном Пугачевым.