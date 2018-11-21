В честь Егора Летова назвали новый вид жука 

Новый вид жуков из семейства пилоусов был назван в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Об этом сообщает журнал Zootaxa.
Новый вид пилоусов был описан российским энтомологом Алексеем Сажневым из Института биологии внутренних вод имени Папанина. Augyles letovi был найден впервые в 1976 году во Вьетнаме. У них светло-коричневая окраска со светло-желтыми пятнами на спинке. Их величина составляет 3,2-3,3 миллиметра.
biotaxa.org
Сами пилоусы водные насекомые из отряда жесткокрылых. Они есть везде, кроме Антарктиды. Их большая часть находится в тропиках. Так как они водоплавающие, им нравится селиться у озер, ручьев и рек. Жуки роют тоннели в почве или в мокром песке. Их коричневое или черное тельце приплюснуто. В основном виды различаются не только своим цветом, но и строением гениталий.
Это не первый раз, когда новый вид называют в честь известного человека. Известен вид плоских червей, названных в честь Барака Обамы (Baracktrema obamai).