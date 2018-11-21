В честь Егора Летова назвали новый вид жука

Новый вид жуков из семейства пилоусов был назван в честь лидера группы "Гражданская оборона" Егора Летова . Об этом сообщает журнал Zootaxa.

Новый вид пилоусов был описан российским энтомологом Алексеем Сажневым из Института биологии внутренних вод имени Папанина. Augyles letovi был найден впервые в 1976 году во Вьетнаме. У них светло-коричневая окраска со светло-желтыми пятнами на спинке. Их величина составляет 3,2-3,3 миллиметра.

biotaxa.org

Сами пилоусы водные насекомые из отряда жесткокрылых. Они есть везде, кроме Антарктиды. Их большая часть находится в тропиках. Так как они водоплавающие, им нравится селиться у озер, ручьев и рек. Жуки роют тоннели в почве или в мокром песке. Их коричневое или черное тельце приплюснуто. В основном виды различаются не только своим цветом, но и строением гениталий.