Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

За что сорок изгнали из Москвы 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
На Руси с давних времен существовало поверье, что встреча с сорокой не сулит ничего хорошего. Более того, ее даже считали проклятой птицей. Почему же так произошло?
Во времена Ивана Грозного верили, что в сорок могут превращаться ведьмы. Легенда гласит, что правитель незадолго до своей смерти повелел собрать всех подозреваемых в колдовстве и в назначенный день сжечь их на площади. Когда над площадью полыхнуло пламя, вдруг поднялся стрекочущий крик из охватившего людей чёрного дыма вылетела огромная стая сорок.
Присутствующие на площади зеваки решили, что это ведьмы превратились в сорок. С тех пор и считают их прокляты и птицами. Да ещё царь запретил им появляться в столице. Кстати, до сих пор редко можно увидеть в Москве или Петербурге сороку.
Согласно другой версии, сороке запретил появляться в Москве митрополит Алексий, но предлог был тем же: считали, что в их обличье в город могут проникнуть ведьмы.
Комментарии
Иван Грозный , Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые будто бы были созданы друг для друга3
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть16
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»151
Тест: что на самом деле значат известные слова6
В заброшенном карьере открыли пятизвездочный отель1
Видео
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
14:28
Богачи, которые выглядят бедняками
Люди
10:52
Самые известные теории заговоров
Истории
03:54
Почему для Достоевского все время грели самовар
Люди
11:02
Секретные проекты, над которыми работали при Сталине
Истории
10:09
Причудливые дома миллионеров
Места
06:57
Самое темное место Вселенной
Безумный мир
12:57
Самые охраняемые в мире люди
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение