За что сорок изгнали из Москвы

На Руси с давних времен существовало поверье, что встреча с сорокой не сулит ничего хорошего. Более того, ее даже считали проклятой птицей. Почему же так произошло?

Во времена Ивана Грозного верили, что в сорок могут превращаться ведьмы. Легенда гласит, что правитель незадолго до своей смерти повелел собрать всех подозреваемых в колдовстве и в назначенный день сжечь их на площади. Когда над площадью полыхнуло пламя, вдруг поднялся стрекочущий крик из охватившего людей чёрного дыма вылетела огромная стая сорок.

Присутствующие на площади зеваки решили, что это ведьмы превратились в сорок. С тех пор и считают их прокляты и птицами. Да ещё царь запретил им появляться в столице. Кстати, до сих пор редко можно увидеть в Москве или Петербурге сороку.

Согласно другой версии, сороке запретил появляться в Москве митрополит Алексий, но предлог был тем же: считали, что в их обличье в город могут проникнуть ведьмы.