Мистические археологические находки

В 2010 году на принадлежащем Швеции острове Эланд археологи изучали крепость Сэнди Борг. Во время раскопок они стали находить останки тел, причём тела лежали так, будто смерть застала их внезапно. По мнению учёных, остров довольно долго был заселен мирными жителями, но примерно полторы тысячи лет назад на него внезапно напали воины и убили всех местных жителей. По всей видимости, атака произошла ночью, поэтому люди не оказали сопротивления. Кроме того, на острове нашли множество монет и драгоценностей, которые и помогли определить время трагедии. Пока нет точного ответа, кто напал на Эланд и зачем. Задаются специалисты и вопросом, почему охотники за сокровищами не навещали остров и не растащили деньги и драгоценности.

Загадка Эланла — одна из многих тайн, которые ещё предстоит раскрыть археологам. Ещё одна известная история связана с найденным в конце 19 века в небольшом городке Бейкёй в Турции камнем. Местные жители нашли несколько каменных плит с загадочными надписями. Откопав их, они поняли, что куски — часть большого камня. Элементы были собраны, они образовали плиту с надписью на лувийском языке, сегодня почти полностью утраченном. Тогда ценность находки не оценили, местные использовали обломки для строительства мечети. К счастью, надпись была скопирована, расшифровать её удалось лишь в шестидесятых годах прошлого века. Но тогда новость о расшифровке прошла незамеченной, лишь в 2012 году о ней заговорили. Оказалось, что надпись повествовала о царе Мускусе Троянском и его завоеваниях.

Смотрите видео и узнайте о других любопытных находках археологов.