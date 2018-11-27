Каким было питание средневековых людей

Ученые из Копенгагенского университета проанализировали особенности зубного камня, собранного у останков мужчин из датской деревни Тьерби, проживавших в этой местности с 1100 по 1450 год.

Зубной камень образовывается в результате того, что микрофлора накапливается и принимает твердое состояние, сохраняя особенности питания даже после смерти человека. Мужчины были выбраны для изучения не случайно: именно мужской иммунитет демонстрирует более выраженную воспалительную реакцию, которая облегчает поиск и анализ соответствующих белков. Об исследовании ученых говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

В результате проведенного анализа ученые пришли к выводу, что здоровье ротовой полости у средневековых мужчин оставляло желать лучшего: у всех исследованных останков обнаружились признаки поражения десен и кровотечения, кариес, а также отсутствие части зубов.

Описание состояния ротовой полости говорит о том, что питание средневековых жителей Северной Европы было весьма однообразным. Так, жители Тьерби потребляли в основном молочные продукты и овес.