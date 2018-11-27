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Каким было питание средневековых людей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Копенгагенского университета проанализировали особенности зубного камня, собранного у останков мужчин из датской деревни Тьерби, проживавших в этой местности с 1100 по 1450 год.
Зубной камень образовывается в результате того, что микрофлора накапливается и принимает твердое состояние, сохраняя особенности питания даже после смерти человека. Мужчины были выбраны для изучения не случайно: именно мужской иммунитет демонстрирует более выраженную воспалительную реакцию, которая облегчает поиск и анализ соответствующих белков. Об исследовании ученых говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
В результате проведенного анализа ученые пришли к выводу, что здоровье ротовой полости у средневековых мужчин оставляло желать лучшего: у всех исследованных останков обнаружились признаки поражения десен и кровотечения, кариес, а также отсутствие части зубов.
Описание состояния ротовой полости говорит о том, что питание средневековых жителей Северной Европы было весьма однообразным. Так, жители Тьерби потребляли в основном молочные продукты и овес.
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