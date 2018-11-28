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Астрономы нашли «близнеца» Солнца 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые давно предполагали, что у Солнца есть идентичная звезда. Возможно, астрономам удалось ее обнаружить.
По оценкам исследователей, до 85% всех звезд могут состоять в двойных, тройных или четверных системах, а среди звезд, похожих на Солнце, таких и вовсе больше половины. Однако само Солнце — одиночная звезда, что ученые считают весьма странным. Они предполагают, что у нашей звезды изначально была пара, однако эта система была слишком широкой и со временем распалась.
Поиски "родственниц" Солнца проводились и ранее, и астрономам даже удалось обнаружить несколько возможных кандидатов.
Однако в новом исследовании португальским специалистам удалось проанализировать последние данные, в том числе полученные космическим телескопом Gaia. Оказалось, что среди нескольких кандидатов особо выделяется звезда HD 186302. Она расположена от нас примерно в 184 световых годах, немного крупнее Солнца, обладает примерно такой же температурой поверхности, светимостью и химическим составом. К тому же, согласно расчетам ученых, возраст звезды составляет 4,5 миллиарда лет, что примерно соответствует солнечному.
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