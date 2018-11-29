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Мифы, окружающие «Титаник» 

Рамблер 1 час назад
Морской гигант «Титаник» затонул в апреле 1912 года. Несколько десятилетий о нём помнили только историки и искатели сокровищ, но в конце прошлого века интерес к «Титанику» многократно возрос после выхода драмы Джеймса Кэмерона. Конспирологи тут же подключились к дискуссии и начали строить новые теории относительно гибели корабля.
Одна из таких теорий гласит, что затонул в Атлантическом океане совсем не «Титаник», а его близнец «Олимпик». «Олимпик» был построен раньше и уже успел сходить в четыре рейса. В пятом походе в 1911 году произошёл неприятный инцидент: «Олимпик» столкнулся с британским крейсером «Хоук», но, к счастью, обошлось без жертв, хотя сам корабль получил серьёзные повреждения. Любопытно, что командовал «Олимпиком» в тот момент Эдвард Джон Смит. Через год именно под командованием Смита «Титаник» налетит на айсберг. После аварии 1911 года и последующего ремонта «Олимпик» ещё раз попал в переделку, после которой якобы было принято решение отложить постройку «Титаника» по тому же проекту. Согласно конспирологической теории, в очередной раз отремонтированному «Олимпику» дали новое имя «Титаник», он-то и отправился в роковое плаванье.
Смотрите ролик и узнайте ещё о четырёх любопытных фактах о «Титанике».
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Джеймс Кэмерон , Истории , Видео , Люди
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