Мифы, окружающие «Титаник»

Морской гигант «Титаник» затонул в апреле 1912 года. Несколько десятилетий о нём помнили только историки и искатели сокровищ, но в конце прошлого века интерес к «Титанику» многократно возрос после выхода драмы Джеймса Кэмерона . Конспирологи тут же подключились к дискуссии и начали строить новые теории относительно гибели корабля.

Одна из таких теорий гласит, что затонул в Атлантическом океане совсем не «Титаник», а его близнец «Олимпик». «Олимпик» был построен раньше и уже успел сходить в четыре рейса. В пятом походе в 1911 году произошёл неприятный инцидент: «Олимпик» столкнулся с британским крейсером «Хоук», но, к счастью, обошлось без жертв, хотя сам корабль получил серьёзные повреждения. Любопытно, что командовал «Олимпиком» в тот момент Эдвард Джон Смит. Через год именно под командованием Смита «Титаник» налетит на айсберг. После аварии 1911 года и последующего ремонта «Олимпик» ещё раз попал в переделку, после которой якобы было принято решение отложить постройку «Титаника» по тому же проекту. Согласно конспирологической теории, в очередной раз отремонтированному «Олимпику» дали новое имя «Титаник», он-то и отправился в роковое плаванье.

Смотрите ролик и узнайте ещё о четырёх любопытных фактах о «Титанике».