Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пьянству — бой. Расцвет и закат эпохи вытрезвителей в России» 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Как в первых вытрезвителях лечили рассолом и почему советские люди боялись туда попасть.

Как они появились?

Первые вытрезвители появились еще до революции. Этому способствовала печальная статистика — часто интеллигентный гражданин так напивался, что не мог добраться домой. Случалось, что по утрам их находили обмороженными, а то и вовсе замерзшими насмерть.

Первый приют

Дабы прекратить вымирание тульских оружейников, в городе открылся «Приют для опьяневших». В нем работали врачи, а на его содержание были выделены казенные деньги. В приюте давали бесплатное помещение, медицинский уход и помощь лицам в тяжелом и «бесчувственно пьяном виде». На его открытиии руководитель приюта Федор Архангельский заявил, что главная задача заведения — борьба с алкоголизмом.
Камера для вытрезвления при Московской части Петербурга. Фото сделано до 1914 г. Источник: wikipediaПо сути, приют принимал всех, кто еле стоял на ногах — кого-то привозил специально нанятый кучер, кого-то полиция. Самым популярным способом лечения был старый добрый рассол. В целом же условия напоминали санаторий: пациентов кормили, лечили и давали выспаться, а утром отправляли восвояси.
По стране прошла волна открытия вытрезвителей — показатели смертности среди пьяных стремительно снижались. Но в 1917 вытрезвители закрыли.

СССР

Вновь вытрезвители распахнули свои гостеприимные объятия аж в 1931 году. Но многое изменилось — за пьяными следили милиционеры, а уж они с пролетарием не деликатничали.
wikimedia
Советские алкоголики избегали таких мест — потому, что после ночи в вытрезвителе пациент платил за содержание кругленькую сумму — иногда по 25-35 рублей в сутки.
За неуплату гражданин мог попасть под суд и лишиться имущества. А еще милиция сообщала о происшествии на работу — тут уж не было совсем ничего хорошего.
Милиционеры часто принимали взятки и злоупторебляли своим положением, чтобы получить деньги.

Закат вытрезвителей

В 80-е годы правительство всерьез взялось за регулирование деятельности вытрезвителей. В приют теперь попадали люди, которые своим пьяным поведением «оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность», а также пьяные подростки, чей адрес узнать не удалось. В вытрезвителях людей часто избивали и грабили. В 2011 году их закрыли.
1 марта 2018 года, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн сообщил, что в ближайшем будущем, в России вновь появятся вытрезвители, а также неотложная домашняя помощь. Системой вытрезвителей будет заниматься министерство труда и социальной защиты. На данный момент неизвестно, когда их откроют, но вопрос об их создании «уже практически решен».
Anews: последние новости
Первые роды в космосе запланированы на 2024 год Небывалая жестокость: кто они - самые бессердечные женщины в истории? "Размер имеет значение": откровения стюардесс
Комментарии1
Евгений Брюн , Минтруд , Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнаст сделал почти 6-метровое сальто в воздухе8
Хитрая шпаргалка с секретом восхитила Сеть
Женщина 61 год не могла дышать сама2
Мужчина прожил 36 лет с близнецом в животе14
NASA ужаснул огромный крест на Марсе110
Видео
15:03
Блогер пытался научить кота жать на кнопку, но зверь воспротивился
Безумный мир
01:15
Гигантский петух нашел себе подружек
Безумный мир
02:25
Усталые корейцы предпочитают отдых в «тюрьме»
Безумный мир
03:19
Обнаружено новое смертельно опасное существо
Места
14:41
Оптическая иллюзия с индейкой развеселила Сеть
Безумный мир
05:31
Интригующие факты о кругах на полях
Безумный мир Места
05:33
Мифы, окружающие «Титаник»
Истории
10:14
Изобретал ли водку Менделеев
Люди Истории
01:07
Кем на самом деле была Тонька-пулеметчица
Люди
06:15
Причуды известных личностей
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение