«Пьянству — бой. Расцвет и закат эпохи вытрезвителей в России»

Как в первых вытрезвителях лечили рассолом и почему советские люди боялись туда попасть.

Как они появились?

Первые вытрезвители появились еще до революции. Этому способствовала печальная статистика — часто интеллигентный гражданин так напивался, что не мог добраться домой. Случалось, что по утрам их находили обмороженными, а то и вовсе замерзшими насмерть.

Первый приют

Дабы прекратить вымирание тульских оружейников, в городе открылся «Приют для опьяневших». В нем работали врачи, а на его содержание были выделены казенные деньги. В приюте давали бесплатное помещение, медицинский уход и помощь лицам в тяжелом и «бесчувственно пьяном виде». На его открытиии руководитель приюта Федор Архангельский заявил, что главная задача заведения — борьба с алкоголизмом.

Камера для вытрезвления при Московской части Петербурга. Фото сделано до 1914 г. Источник: wikipediaПо сути, приют принимал всех, кто еле стоял на ногах — кого-то привозил специально нанятый кучер, кого-то полиция. Самым популярным способом лечения был старый добрый рассол. В целом же условия напоминали санаторий: пациентов кормили, лечили и давали выспаться, а утром отправляли восвояси.

По стране прошла волна открытия вытрезвителей — показатели смертности среди пьяных стремительно снижались. Но в 1917 вытрезвители закрыли.

СССР

Вновь вытрезвители распахнули свои гостеприимные объятия аж в 1931 году. Но многое изменилось — за пьяными следили милиционеры, а уж они с пролетарием не деликатничали.

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Советские алкоголики избегали таких мест — потому, что после ночи в вытрезвителе пациент платил за содержание кругленькую сумму — иногда по 25-35 рублей в сутки.

За неуплату гражданин мог попасть под суд и лишиться имущества. А еще милиция сообщала о происшествии на работу — тут уж не было совсем ничего хорошего.

Милиционеры часто принимали взятки и злоупторебляли своим положением, чтобы получить деньги.

Закат вытрезвителей

В 80-е годы правительство всерьез взялось за регулирование деятельности вытрезвителей. В приют теперь попадали люди, которые своим пьяным поведением «оскорбляли человеческое достоинство и общественную нравственность», а также пьяные подростки, чей адрес узнать не удалось. В вытрезвителях людей часто избивали и грабили. В 2011 году их закрыли.