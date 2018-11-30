Двуглавый орел: история символа

30 ноября 1993 года двуглавый орел вернулся на российский герб, сменив серп и молот. Впервые изображение как символ государственности появилось в конце XV века. Позднее оно неоднократно менялось. Каждый из правителей вносил свои изменения, сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Паршинцев

На обложке книги 1883 года о короновании Александра III тот самый императорский двуглавый орел образца середины XIX века. На первый взгляд, похож на современного, но при внимательном рассмотрении и клюв не тот, и перья не такие.

«Сейчас другое изображение, другой орел. Он повторяет эти образы, но в целом он другой, не восстановленный старый», — говорит заведующий кафедрой историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

Однако нынешний имеет свою преемственность. Каждый штрих в геральдике — целая наука. К примеру, сложены или расправлены крылья, сколько корон на головах, в какую сторону смотрит всадник, повергающий змея копьем. Современный герб Российской Федерации — это уже 10-я версия двуглавого орла за всю его историю со времен великого князя Ивана III, «собирателя земель» в конце XV века.

25 лет назад пернатый символ новой страны окрылил флаги, приземлился на фасады государственных зданий, сменив устаревший серп и молот. Правда, не все поначалу этому были рады.

«Все военные пуговицы с 1993 года стали изображаться с орлом двуглавым, и не только военные — все силовики. Мне пришлось столько выслушивать, обзывали его курицей», — говорит герольдмейстер Владимир Медведев

Целый год специальная комиссия отбирала варианты нового герба, которых было около трех тысяч. Медведев в то время возглавлял военную геральдику страну. Он рассказывает, что сначала хотели модифицировать советские колосья с серпом, предлагали даже образы из фольклора.

«Все что угодно: и веточки березы, и медведи, и матрешки», — говорит герольдмейстер.

Как мифическая птица Феникс орел возродился на гербе страны в новом образе: до революции — в черном, а теперь — в золоте, как в средние века у Византии. А еще со щитом и на щите — оба красного цвета. В светском и многоконфессиональном государстве всадник, который в царское время считался Георгием Победоносцем, — просто змееборец. В современной России не стали разрушать прежнее до основания. Вот и на государственных зданиях мирно уживаются история и современность.

Главный пример соседства старых, новых или старых-новых геральдических символов — Красная площадь. Двуглавые орлы на шпили Исторического музея вернулись 25 лет назад уже в новой России, тогда как башни Кремля остались по-советски с красными звездами.