Катаклизмы, которые могут убить цивилизацию

У сегодняшнего человека нет врагов, кроме него самого. Мы заняли планету и уже начали вмешиваться в природу, однако до сих пор существует опасность возникновения пандемии — эпидемии, которая накроет не пару стран, а целый континент или даже весь мир. Пандемия — это действительно серьёзная опасность, которая может убить человечество, и доказательством тому стала эпидемия лихорадки Эбола, начавшаяся в феврале 2014 года в Гвинее.

Болезнь быстро распространилась по стране, а потом и вышла за пределы Гвинее, захватив ряд соседних стран. Врачи пытались сдерживать распространение заболевания, но противостоять лихорадке было сложно. Лишь через полтора года ВОЗ объявила об окончании эпидемии, однако этот случай показал, что мы природа покорилась не настолько, насколько мы думаем.

Во время эпидемии лихорадки Эбола погибло более 10 000 человек, и это заставило учёных задуматься, что произойдёт, если какая-то смертельно опасная инфекция начнёт распространяться бесконтрольно. Специалисты говорят, что пандемии происходят на планете регулярно через 10-50 лет, так что ещё при жизни нового поколения может произойти как минимум одна крупная пандемия, и последствия её предсказать невозможно.

А какие ещё опасности угрожают жизни на планете? Смотрите ролик и узнайте о страшных катаклизмах.