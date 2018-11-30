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Создатель нового «Ноева ковчега» хочет переправить его в Израиль 

Рамблер 1 час назад
Голландец построил "ковчег", а теперь планирует отбуксировать его в Израиль.
В 1993 году житель Нидерландов Йохан Хейберс загорелся идеей построить новый "ковчег", когда прочитал своим детям библейскую историю о Ное.
Первая модель "ковчега" была закончена еще в 2006 году, однако Йохан решил продать судно, поскольку его размеры были вдвое меньше библейских.
В священном писании говорится, что ковчег должен иметь 300 локтей в ширину, 50 локтей в длину и 30 локтей в высоту. Однако достоверно неизвестна точная мера локтя, поскольку иудеи пользовались несколькими вариантами: от 44,4 см до 54,6 см. Значит, Ноев ковчег в длину мог достигать и 137 метров, и 145, и даже больше.
Вторая копия ковчега, которую Йохану пришлось отстроить заново, в длину достигает 125 метров, в ширину — 29 метров, в высоту — 23 метра. Вместимость судна составляет 5000 человек.
Поскольку эту копию ковчега Хейберс создавал при помощи добровольцев, которые не были профессионалами в области строительства (мясник, парикмахер и школьный учитель), он не отрицает, что некоторые части судна могут быть сконструированы неправильно. На работу, которая была закончена в 2013 году, мужчина потратил больше полутора миллионов долларов. Корабль установили в гавани голландского города Дордрехт и стали водить на него экскурсии. Внутри судна решено было поместить макеты животных, которые, согласно легенде, спаслись на Ноевом ковчеге.
arkofnoah.org
arkofnoah.org
Недавно Хейберс решил отправиться на "ковчеге" в Израиль:
"Это копия Божьего корабля. На нем имеет смысл плыть только на Святую землю", — комментирует Йохан.
Однако его путешествие под угрозой: власти Голландии могут не позволить мужчине покинуть страну на самодельном судне.
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Йохан Хейберс , Истории , Видео
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