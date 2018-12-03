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Чем «питается» сверхмассивная черная дыра 

ТВ Центр 49 минут назад
Фото: ТВ Центр
Немецкие исследователи получили первые детальные снимки окрестностей сверхмассивной черной дыры в центре галактики в созвездии Девы. Фотографии позволили им увидеть, как дыра "поедает" облако из газа и пыли.
"Мы показали, что газ действительно не стоит на месте и вращается вокруг гигантской сингулярности", — рассказали в Институте внеземной физики в Гархинге.
Ученые давно терялись в догадках и пытались понять, как "питание" черных дыр влияет на поглощенную материю, и почему она разогревается до сверхвысокой температуры.
Прибор GRAVITY, который позволил провести исследование, представляет собой компьютерную систему, объединившую несколько крупных оптических телескопов в огромную виртуальную обсерваторию, отмечает РИА Новости.
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