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Секретные проекты, о которых теперь известно 

Рамблер 3 часа назад
Военный самолёт B-2 Spirit может подниматься на высоту 15 000 метров и преодолевать более 11 000 километров без дозаправки. Американская военная компания Northrop завершила создание бомбардировщика в конце восьмидесятых, а вложения в программу разработки превысили 44 миллиарда долларов, а каждый собранный самолёт стоит 737 миллионов. Все, кто имел отношение к разработке и постройке B-2 Spirit давали присягу и подписку о неразглашении, а один из сотрудников Northrop, попытавшийся продать секреты бомбардировщика СССР, попал под следствие и был приговорён к пожизненному заключению. Сейчас проект B-2 Spirit рассекречен, но вряд ли общественность знает все особенности боевой машины. Соединённые Штаты планируют оставить B-2 в ВВС до середины века, и, возможно, только после списания последнего самолёта станут известны все подробности.
Многие проекты долгое время несут гриф «Секретно». Бывает, что данные доходят до обычных людей спустя годы, а то и десятки лет после закрытия проектов, но есть сотни разработок, которые ведутся в тайне. Смотрите видео у знайте подробности тех проектов, которые уже открыли для всех желающих.
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Истории , Вещи , Видео
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