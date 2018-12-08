Обнаженные мужчины, которых писали женщины-художники

Мужчина, написавший на холсте обнаженную женщину — вроде как норма и ничего удивительного. А вот ситуация, сложившаяся наоборот, все же немного нестандартна. В нашей фотогалерее мы собрали работы женщин, на которых они изображают нагих мужчин.

Стоит отметить, что таких работ не так уж и много. До определенного времени женщина было непозволительно смотреть на обнаженного натурщика. Также им не доверялись женщинам библейские и мифологические сюжеты, на которых чаще всего требовалось изображение нагого тела мужчины.

В порядке исключения, некоторым женщинам-художницам можно было изображать обнаженных мальчиков. Позже допускались скульптуры, написанные на фоне портрета. А вот с настоящими скульптурами дела обстояли намного проще. К обнаженной мужской натуре, выполненной женщинами из глины или мрамора относились намного лояльнее. Поэтому их было позволительно создавать и женщинам.

Поэтому основное количество картин с изображением нагих мужчин создано руками опять же мужчин.