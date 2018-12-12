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Названа первая древнейшая профессия в истории человечества 

Мир24 3 часа назад
Фото: Мир24
Историки определили, какую профессию действительно можно назвать «первой древнейшей». Это оказался шаманизм.
Шаманы, или знахари, занимали особое положение в древних сообществах благодаря своим «магическим» способностям.
Считалось, что они могут вызывать дождь, обеспечивать удачу на охоте, исцелять болезни — все это было жизненно важно для людей.
Исследователи отмечают, что делать оружие или шить одежду умели практически все члены племен, а вот даром «говорить с духами» обладали лишь избранные, сообщает Behavioral and Brain Sciences.
Шаманы проходили обряд посвящения и попадали в отдельную касту, со своими четко определенными обязанностями и привилегиями, а также обязательной платой за услуги. По словам историков, это уже можно назвать профессиональной деятельностью.
«Шаманизм — одна из культурных практик, которые появляются почти везде, но проявляют очень специфические и странные черты», — отметил автор работы, аспирант Высшей школы искусств и наук Манвир Сингх.
Специалисты утверждают — в древних сообществах, даже разделенных тысячами километров, шаманы вели себя примерно одинаково. Они проходили сложные обряды посвящения, сопровождали свои ритуалы музыкой, карали тех, кто не подчинялся их воле.
«Учитывая, как много мы узнали о человеческой психологии и социальности, сейчас самое время исследовать, почему человеческие общества повсюду выглядят такими похожими», — подчеркнул Сингх.
Ранее сообщалось, что неандертальцы умели вести торговлю и обменивались товарами через достаточно длинные цепочки. Они поддерживали «бизнес» даже с представителями других культур.
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