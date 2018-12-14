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В Польше раскрыли убийство, которое произошло 8 тысяч лет назад 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Около 50 лет назад польские исследователи обнаружили на берегу реки Нарев на северо-востоке Польши останки мужчины, проживавшего здесь 8 тысяч лет назад. Его череп был расколот мощным ударом, из-за чего ученые сделали вывод, что это было убийство с целью каннибализма, распространенного в те времена.
Недавно специалисты провели более детальное расследование древнего убийства. Благодаря современным технологиям удалось выяснить новые подробности: после травмы головы мужчина прожил не меньше недели, на что указало небольшое заживление кости черепа на месте удара. В результате исследователи заключили, что это происшествие не связано с каннибализмом.
Кремниевые орудия, находившиеся рядом с останками, свидетельствуют о том, что родом занятий погибшего мужчины была охота. Возможно, ему нанесли удар по голове с целью отобрать добычу охотника, или же с ним произошел несчастный случай.
Ученые также отметили, что во время раскопок рядом с треснувшим черепом были обнаружены обугленные кости, что в первый раз только подтвердило версию убийства с целью каннибализма. Однако сегодня исследователи предполагают, что, возможно, тело погибшего предали огню в ритуальных целях.
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