В Польше раскрыли убийство, которое произошло 8 тысяч лет назад

Около 50 лет назад польские исследователи обнаружили на берегу реки Нарев на северо-востоке Польши останки мужчины, проживавшего здесь 8 тысяч лет назад. Его череп был расколот мощным ударом, из-за чего ученые сделали вывод, что это было убийство с целью каннибализма, распространенного в те времена.

Недавно специалисты провели более детальное расследование древнего убийства. Благодаря современным технологиям удалось выяснить новые подробности: после травмы головы мужчина прожил не меньше недели, на что указало небольшое заживление кости черепа на месте удара. В результате исследователи заключили, что это происшествие не связано с каннибализмом.

Кремниевые орудия, находившиеся рядом с останками, свидетельствуют о том, что родом занятий погибшего мужчины была охота. Возможно, ему нанесли удар по голове с целью отобрать добычу охотника, или же с ним произошел несчастный случай.

Ученые также отметили, что во время раскопок рядом с треснувшим черепом были обнаружены обугленные кости, что в первый раз только подтвердило версию убийства с целью каннибализма. Однако сегодня исследователи предполагают, что, возможно, тело погибшего предали огню в ритуальных целях.