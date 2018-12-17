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В Египте нашли нетронутую древнюю гробницу 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В районе некрополя Саккара, который находится в нескольких километрах от Каира, была обнаружена неразграбленная древняя гробница времен фараонов V династии Древнего Египта.
Археологам удалось установить, что возраст захоронения составляет около 4,4 тысячи лет. Останки в гробнице принадлежат высокопоставленному жрецу по имени Вах-Ти.
Само сооружение довольно большое — длиной 10 метров и высотой 3 метра, внутри стены украшены разноцветными фресками. На них изображен жрец с его матерью, женой и детьми, также внутри двухъярусного захоронения высечено еще несколько десятков скульптур.
Археологи отметили, что «эта гробница — одно из наиболее хорошо сохранившихся захоронений, которые были открыты археологами в нынешнем сезоне».
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