Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Антарктиде нашли старейшую колонию пингвинов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @NASAEarth
Американские исследователи в Антарктиде на островах Дейнджер обнаружили огромную колонию из 1,5 миллиона пингвинов Адели, о которых ранее ничего не было известно. Ученые сделали открытие с помощью спутниковых фотографий. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Ученые полагают, что пингвины живут в этих местах уже около 3 тысяч лет. Отмечается, что колонию удалось вычислить с помощью специальных компьютерных алгоритмов. Исследователи вначале обратили внимание не на самих птиц, а на большое пятно необычного цвета на скалах острова. Вскоре выяснилось, что это были остатки пингвиньего разложившегося помета.
После проведения радиоуглеродного анализа помета удалось выяснить, что возраст колонии составляет около 3 тысяч лет. Численность колонии больше, чем вся популяция пингвинов Антарктического полуострова — 1,5 миллиона особей. Как предполагают ученые, ранее колония была еще крупнее.
Открытие было сделано еще в 2017 году, однако только сейчас специалисты обнародовали детали исследования.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что полезного можно сделать с мелкими монетами
Самые удивительные факты о русских богатырях
В Египте нашли нетронутую древнюю гробницу
Air Astana представила самолет с головой барса
Японского журналиста высмеяли за «снежную» сенсацию6
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
15:02
Известные люди, существование которых не доказано
Люди Истории
10:53
Люди, выжившие на необитаемых островах
Люди Истории
06:23
Факты, которые наука не объясняет
Истории Вещи
01:40
Названа самая популярная песня XX века
Истории
03:47
С чего началась карьера Элвиса Пресли
Люди
07:50
Факты, открывающие глаза на мир
Истории
04:15
Что будет, если Интернет исчезнет
Безумный мир
11:05
Чем удивляют пчелы
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение