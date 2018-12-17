В Антарктиде нашли старейшую колонию пингвинов

Американские исследователи в Антарктиде на островах Дейнджер обнаружили огромную колонию из 1,5 миллиона пингвинов Адели , о которых ранее ничего не было известно. Ученые сделали открытие с помощью спутниковых фотографий. Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Ученые полагают, что пингвины живут в этих местах уже около 3 тысяч лет. Отмечается, что колонию удалось вычислить с помощью специальных компьютерных алгоритмов. Исследователи вначале обратили внимание не на самих птиц, а на большое пятно необычного цвета на скалах острова. Вскоре выяснилось, что это были остатки пингвиньего разложившегося помета.

После проведения радиоуглеродного анализа помета удалось выяснить, что возраст колонии составляет около 3 тысяч лет. Численность колонии больше, чем вся популяция пингвинов Антарктического полуострова — 1,5 миллиона особей. Как предполагают ученые, ранее колония была еще крупнее.

Открытие было сделано еще в 2017 году, однако только сейчас специалисты обнародовали детали исследования.