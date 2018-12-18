Почему наши предки выжили и захватили всю планету

Человечеству уже 300 тысяч лет, но его поведение мало изменилось с первобытных времен. Какие навыки и преимущества позволили ему стать «венцом природы»? Скрещивались ли наши предки с неандертальцами и денисовцами — другими видами древних людей? Где сейчас на планете остались последние чистокровные Homo sapiens? Как древние миграции эпохи ледникового периода способствовали формированию современного общества? На все эти вопросы «Ленте.ру» ответил доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владислав Житенев.

Вы как-то сказали, что чем глубже мы изучаем прошлое человечества, в том числе с помощью археологии, тем более понятным становится его нынешнее поведение. Что вы имели в виду?

То, что первобытные люди, жившие в верхнем палеолите, по своему поведению мало чем отличались от современных. За примерно 300 тысяч лет существования человечества прошлое постоянно накрывает его своей тенью. Это происходит разными путями и порой проявляется в самых неожиданных ситуациях.

Взять хотя бы украшения. Как первобытные люди обвешивались всякими побрякушками, так и во многих сегодняшних культурах драгоценности остаются специфическими маркерами успеха и достатка. Причем это касается даже не конкретного человека, а всей семьи. Это такой невербальный язык для демонстрации статуса и благополучия. Мы знаем случаи, когда люди почти все свои средства тратят на покупку украшений или очень дорогого автомобиля, хотя живут в старых обшарпанных квартирах.

А еще когда в этих квартирах на последние деньги делают шикарный ремонт в стиле «дорого-богато».

Тоже хороший пример. Да, все это признаки архаичных форм поведения. Но слово «архаичный» тут следует употреблять не в негативном смысле, а в нейтральной коннотации — в значении «очень древний». Но речь не только о поведении человека. Сама структура общества с его различиями в социальных ролях отдельных людей — все то, что начало формироваться еще в палеолите — по многим своим базовым характеристикам до сих пор остается неизменным.

А как же социальные лифты?

В последнее время о них часто говорят, но в большинстве случаев они работают только до определенного предела. Так было в первобытном обществе, так оставалось в античности и в средневековье, так во многом сохраняется и сейчас.

Как археолог, вы можете привести конкретный пример подобных социальных установок, существовавших уже в палеолите?

В 2017 году наши коллеги опубликовали новые палеогенетические исследования знаменитых погребений Сунгиря, созданных более 30 тысяч лет назад. Там было обнаружено несколько погребений, в том числе взрослого мужчины и одновременно захороненных двух подростков. Около одного из мальчиков (как недавно выяснилось, его смерть была насильственной) отдельно лежит кость другого мужчины. Как совсем недавно выяснили палеогенетики, ребенку он приходился близким родственником — возможно, прадедом или прапрадедом.

Анализ костей из захоронения дал поразительный результат. Мужчина и один из подростков регулярно питались мясом, но другой мальчик и его родственник, чью кость нашли рядом с ним, в течение всей своей жизни ели в основном только беспозвоночных и растительную пищу.

И о чем это говорит?

Признаки такого жесткого ограничения в питании, возможно, дают нам основание полагать, что на ранней стадии развития практически современного человечества уже существовали семейные традиции, связанные с определенной социальной ролью в обществе.

То есть этот мальчик-веган был потомственным жрецом?

Или условным шаманом. Мы плохо представляем их жизнь, поэтому здесь любая терминология условна. На примере нынешних священнослужителей можно представить, как происходит процесс этого добровольного самоограничения. Но такие находки ясно показывают, что значительная часть явлений, присущих современному обществу, сформировалась еще в дописьменную эпоху.

Получается, современный человек психологически остается таким же троглодитом, только с гаджетами?

Это очень сложный вопрос. Про психологию лучше скажут нейробиологи.

Я про то, что налет цивилизованности у человечества еще тонок.

Это безусловно. Об этом красноречиво говорит хотя бы вся мировая история XX века. Да и сейчас мы недалеко ушли. Недавно, например, один коллега (сразу подчеркну, что он не из МГУ) написал на меня донос. Однако спустя некоторое время он спокойно пожимал мне руку и мило улыбался. Но кто бы раньше мог подумать, что этот человек на подобное способен? Тем более он из тех, кого у нас называют «приличными людьми с хорошими лицами и умными глазами».

Но вы правы — если сравнивать поведение современных людей с первобытными, то различий очень мало. Это то, что я вам могу сказать как археолог.

Можете привести примеры? Помните перестроечный фильм «Две стрелы»? Вероятно, это была сатира на позднесоветское общество, но там это сходство очень четко показано.

Это не только стадный инстинкт, как продемонстрировано в этом фильме. Есть и позитивные примеры. Например, человек верхнего палеолита после себя всегда убирал. На изученных стоянках первобытных людей мы видим, что они регулярно подметали свою территорию, а мусор складывали в отдельном месте. И туалета в своих жилищах они тоже не устраивали.

Бегали в лес?

Этого мы не можем точно сказать, но ясно, что для подобных нужд они отходили от тех мест, где жили. Уже тогда, насколько это было возможно, люди пытались соблюдать личную и общественную гигиену. Есть и другие примеры подобного сходства. Во французской пещере Ла Марш сохранились удивительные рисунки, сделанные примерно 15 тысяч лет назад. Некоторые из них очень похожи на современные шаржи, когда отдельным чертам тела или лица первобытный художник осознанно придал гипертрофированные формы.

Выходит, уже в то время люди рисовали друг на друга что-то вроде современных карикатур. Бескорыстная забота о других — тоже очень древнее явление. Причем оно свойственно не только людям современного вида, но и его ближайшим родственникам.

Кому? Неандертальцам?

Да. Возьмем погребение немолодого неандертальца в пещере Шанидар в горах Иракского Курдистана. Как выяснили специалисты, в течение всей своей тяжелой жизни он был инвалидом: в детстве потерял руку, потом постепенно ослеп и оглох, а затем все хуже и хуже передвигался. Но видно, что сородичи ухаживали за ним, иначе он никак не дожил бы до возраста 45-50 лет. Поэтому наши прежние представлении о неандертальцах не вполне справедливы.

Это слово до сих пор нередко используют как ругательство.

Не столько даже в качестве ругательства, сколько для демонстрации своего интеллектуального или морального превосходства.

Вот еще пример из пещеры Шанидар. Там еще есть интересное захоронение молодого (20-25 лет) охотника из другой группы неандертальцев. Когда он скончался, его положили на матрас, набитый травами, а сверху насыпали холм из нескольких сотен килограммов цветов. Никакого практического смысла это не имело. Тем более, чтобы эти цветы принести к могиле, нужно было пройти не менее километра.

Значит, мы уже можем говорить об определенном ритуале. Вот мы все привыкли к цветам на кладбищах, но не осознаем, насколько это древняя традиция, содержащая в себе глубокие начала, в том числе эстетические.

Раз вы уже начали говорить о неандертальцах, то давайте о них и продолжим. Почему на планете выжили и стали доминировать не они или денисовцы, а наши предки — кроманьонцы?

Окончательного ответа на этот вопрос наука пока не знает. Очевидно, речь идет о совокупности нескольких крупных факторов. Во-первых, когда человечество еще выходило из Африки во время верхнепалеолитической революции (70-90 тысяч лет назад), оно резко расширило используемую им экологическую нишу.

Что это означает?

Условно говоря, люди приспособились есть все и жить повсюду. Они научились питаться самыми разнообразными ресурсами, в том числе вылавливаемыми из воды. Явно изменилась социальная структура — отсюда и появление первобытного искусства. По найденным украшениям, орнаментике орудий труда и предметов быта мы видим, что речь идет не о социальном расслоении, а именно о качественном социальном рывке, масштаб которого наука еще слабо представляет.

То есть по сравнению с другими видами людей, древнее человечество тогда как-то внутренне видоизменилось. А что во-вторых?

Во-вторых, по сравнению с большинством неандертальцев, живших небольшими группами, Homo sapiens пришел к экзогамии — сознательному отказу от близкородственных скрещиваний.

Но мы же знаем примеры некоторых царских династий Древнего Египта, где широко практиковался инцест.

Такие случаи в истории человечества действительно бывали, и даже намного позже, но это исключения, подтверждающие общее правило. К тому же приведенные вами примеры привели к печальным результатам — все эти династии в итоге выродились. В целом экзогамия существенно повысила генетическую устойчивость нашей популяции — и на ее соблюдении человечество держится до сих пор.

Как возникло такое правило?

Этого наука пока не знает. Возможно, в отличие от малочисленных групп неандертальцев, первобытные люди просто могли себе это позволить. Они жили отдельными группами, объединявшимися в крупные племена в 250-400 человек, что резко снижало вероятность близкородственного скрещивания.

Почему наши предки жили такими крупными общностями?

Это уже третья причина. Скорее всего, благодаря общению и коммуникативным навыкам, сформировавшимся в процессе мощного внутреннего социального переформатирования. Общение — это залог нашего успеха и выживания как вида. Но оно должно быть многосторонним и разноплановым: внутри семьи, клана, племени или между более крупными сообществами.

Причем, в коммуникациях между разными общностями огромную роль играет не только вербальный, но и невербальный язык. Это важно для идентификации в системе координат «свой-чужой». И сейчас это постоянно проявляется. Взять хотя бы, когда в море встречаются корабли под разными флагами или в метро сталкиваются футбольные фанаты с символикой соперничающих клубов.

И, наконец, в-четвертых, на древнее человечество сильно повлияли внешние факторы. Как выяснили недавние палеогенетические исследования, нашим предкам очень помогли выжить гены, полученные от неандертальцев и денисовцев.

То есть, в отличие от близких родственников, на скрещивание с ними у первобытных людей запрета не было?

Да, подобные скрещивания принесли им пользу, хотя именно от неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению. Полученные от неандертальцев и денисовцев гены дали нашим предкам необходимые прививки от дотоле неизвестных болезней и дополнительные возможности для организма. Как знать, если бы не это, смогли бы они так удачно приспособиться к различным природно-климатическим условиям планеты.

У всех людей есть гены неандертальцев и денисовцев?

Почти у всех, но совсем немного и по-разному. Ирония в том, что для поборников так называемой «расовой чистоты» современная наука дает неожиданные выводы.

Какие? Все совсем не так?

Скорее, все наоборот. Палеогенетики доказали, что в генетическом отношении единственные чистокровные представители вида Homo sapiens живут только в Южной Африке. Это бушмены и родственные им носители койсанских (так называемых «щелкающих») групп языков, предки которых никогда не покидали континент.

Когда сравнительно недавно эти данные были получены, генетики столкнулись с другой биоэтической проблемой, из-за которой они долго не решались обнародовать результаты своих исследований. Дело в том, что неандертальские гены есть почти у всего человечества. Но следы генов денисовцев прослеживаются только у коренного населения Восточной Азии.

Ученые опасались, что эти данные могут стать орудием расистов?

Конечно. Хотя на самом деле вклад денисовцев в наш геном настолько несущественен, что не дает никаких оснований говорить о разных подвидах человечества. Двое мужчин, выросших в одной деревне, и чьи предки в нескольких поколениях тоже жили в ней, генетически отличаются друг от друг сильнее, чем условный китаец от условного ирландца. Даже человеческие расы не дотягивают до подвидов — они различаются только по популяционным особенностям их представителей, проживающих в разных регионах мира.

Это правда, что последние неандертальцы жили на Гибралтаре еще 15 тысяч лет назад?

Это дискуссионный вопрос. Если совсем недавно считалось, что последние неандертальцы исчезли 28-30 лет назад, то сейчас в научном мире под влиянием новых данных постепенно происходит пересмотр прежних датировок. Хотя немало коллег придерживаются консервативных представлений и считают, что неандертальцы и наши предки часто пересекались.

Я склонен к тому, что к моменту миграции Homo sapiens в Евразию неандертальцев уже оставалось мало, поэтому они могли обитать в так называемых рефугиумах (горно-лесных убежищах), практически не сталкиваясь с нашими предками. Подобные рефугиумы обнаружены не только в Испании, но и на Кавказе, и в Сибири, где неандертальцы еще долго доживали в изолированном состоянии.

В историческом масштабе 15 тысяч лет назад — это позавчера.

Конечно. Это как с мамонтами — мы привыкли считать, что они вымерли около 10-12 тысяч лет назад. Но не так давно выяснилось, что на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане отдельные популяции мамонтов дожили до времени около 4 тысяч лет назад, когда в Древнем Египте уже строили колоссальные пирамиды.

Кажется, раньше господствовала точка зрения, что наши предки вытеснили или уничтожили неандертальцев.

Это вряд ли. Последние археологические данные свидетельствуют, что в палеолите люди современного вида осваивали Евразию вовсе не так, как европейцы в Новое время колонизировали Америку. Пока не видно, чтобы Homo sapiens «огнем и мечом» покорял пространства планеты, уничтожая их прежних обитателей. Хотя какие-то локальные стычки и конфликты могли быть — совсем исключать этого нельзя.

Еще есть теория, что неандертальцев погубил катастрофический природный катаклизм. Например, мощное извержение вулкана на Флегрейских полях в Италии около 40 тысяч лет назад.

Примерно в то же время извержение случилось не только в Италии, но еще в Карпатах и на Кавказе. Это была целая череда катастрофических природных событий, вызвавших в Европе вулканическую зиму.

Сложно сказать, как все это повлияло на популяцию неандертальцев. Мы точно знаем одно — Homo sapiens после того катаклизма не только выжил, но и продолжил развиваться.

А неандертальцы?

Я не думаю, что только этот фактор стал причиной их исчезновения. Они были отлично приспособлены к суровым условиям Евразии времен последнего ледникового периода.

Лучше, чем наши предки?

Конечно. Неандертальцы были сильнее и выносливее, но люди современного вида лучше умели приспособиться. Они расширили свой рацион питания, оказались более сплоченными, и к тому же переняли у неандертальцев необходимые биологические особенности для выживания в холодном климате Евразии.

Вы уже десять лет изучаете Капову пещеру на Южном Урале и как-то рассказывали, что у нее очень много общего с пещерами в Испании и Франции.

Да, это так.

Означает ли это, что в ледниковый период на всем этом обширном пространстве существовала единая этнокультурная общность? Что уже тогда существовала «Европа от Атлантики до Урала», о которой мечтал Шарль де Голль?

Тут все немного сложнее. Несколько лет назад я сравнил наши данные по найденным украшениям эпохи верхнего палеолита в Центральной и Восточной Европе с исследованиями французских коллег. В результате выяснилось, что Западная Европа (включая Италию), Центральная и Восточная Европа существенно различались по характеру украшений, хотя их базовый набор был схожим.

Но недавно ученые обнаружили две крупные пещеры на Балканах, а еще раньше — в Карпатах. Оказалось, что и в пещерах франко-кантабрийского региона (так в археологии принято называть север Испании и юг Франции — прим. «Ленты.ру»), и в балканских и карпатских пещерах, и в Каповой пещере на Южном Урале схожий стиль настенных изображений. Благодаря трудолюбию студентов из МГУ наша экспедиция по целому ряду признаков выяснила, что и поведение людей в святилищах Каповой пещеры было таким же, что и в пещерах Испании и Франции.

То есть несмотря на отдельные локальные особенности, что-то все-таки объединяло людей, живших на этом огромном пространстве?

Да. Представьте современного православного русского человека из Костромы, оказавшегося в Африке на празднике зулусов. Он будет чувствовать себя неуютно и не будет знать, как себя вести. Но если этот человек приедет в Эфиопию, то в местном христианском храме никакого дискомфорта не испытает, как и не почувствует его в каком-либо католическом соборе где-нибудь в Латинской Америке. Различия имеются, и они существенные, но на базовом уровне есть что-то общее.

Так же было и в верхнем палеолите. Анализ последних находок позволяет нам сделать вывод, что первобытные люди мигрировали на значительные расстояния — гораздо дальше, чем мы думали раньше. В большинстве случаев пещеры с настенными изображениями служили человеку не жильем, а святилищами и центрами сбора представителей окрестных племен для решения социальных и прочих насущных вопросов.

В каком направлении происходили эти миграции по Европе?

В разные периоды истории человечества миграции осуществлялись в разных направлениях. Уровень коммуникаций первобытных людей требует дальнейшего всестороннего изучения. Если говорить о верхнем палеолите, то на основе последних находок можно предположить, что движение людей, носителей знаний о пещерных святилищах, шло с запада на восток — с Пиренеев через Балканы и Карпаты в сторону Урала.

Что дает вам основания так считать?

Мы видим, что эти традиции ритуального поведения и настенной живописи возникли, развивались и видоизменялись именно в пещерах Западной Европы. А в Каповой пещере они появились уже в готовом виде. Это то, что можно сказать на нынешний момент, хотя раскопки там продолжаются и сейчас, и мы еще не исследовали ее нижние слои.

Обо всем этом я могу говорить долго. Раскопки в Каповой пещере — это невероятно увлекательный, а иногда и драматический сюжет. Капова пещера — национальное достояние нашей страны. Поэтому мы обязаны ее беречь и сохранять как для наших потомков, так и для будущих поколений исследователей.

Какие конкретные находки в Каповой пещере служат доказательством миграций первобытных людей на большие расстояния?

Еще в 1980-е годы ленинградская экспедиция под руководством Вячеслава Евгеньевича Щелинского обнаружила в Каповой пещере украшения из раковин, явно попавших туда издалека. Потом малакологи выяснили, откуда именно — из Волго-Каспийского региона. Конечно, была вероятность, что эти раковины появились в пещере в результате межплеменного обмена, но вопрос об их происхождении оставался открытым.

Когда в 2017 году наши коллеги, работавшие над расчисткой одной из стен пещеры от кальцитовых натеков (это отдельная история), случайно обнаружили изображение дикого двугорбого верблюда, все встало на свои места. Понятно, что так правдоподобно нарисовать верблюда мог только тот человек, который его на самом деле видел. Но палеозоологи однозначно сказали, что на Южном Урале в конце ледникового периода верблюды не водились — они обитали вблизи побережья Каспия.

Современные люди думают, что они только сейчас стали мобильными и способными путешествовать на далекие расстояния. И что их предки раньше всегда сидели на одном месте и дальше своей деревни никогда не бывали. Но теперь мы видим, что все намного сложнее. Первобытный мир был тесно связан множеством самых разнообразных контактов. Да и вообще Homo sapiens не смог бы заселить почти всю планету, если бы однажды не покинул Африку.

Получается, история человечества — это непрерывная история миграций?

Здесь тоже все сложнее. Человечество постоянно находится в нестабильном состоянии, поскольку его представители сильно различаются по своим базовым характеристикам и жизненным установкам. Существуют люди, для кого всегда будет интересно узнать, что там, за горизонтом. У них есть тяга к путешествиям и «охота к перемене мест».

Но немало и таких, которых это совсем не волнует. Даже в Москве мы знаем примеры, когда некоторые жители так называемых «спальных районов» крайне редко выбираются в центр, потому что им это просто не нужно. Я не хочу давать оценки, что здесь хорошо, а что плохо — просто люди по-разному устроены, у всех свой психотип. Возможно, эта сложность и делает нас сильнее.

Капова пещера, где вы работаете, находится недалеко от другого археологического памятника — Аркаима. Это действительно уникальный объект или его значение в годы перестройки намеренно раздули, чтобы на этой территории не построили водохранилище?

Аркаим стал наглядным и показательным примером того, как новый археологический памятник сначала популяризировали не очень грамотно, а потом свою ошибку исправили и теперь это делают корректно. В конце 1980-х годов советские археологи обнаружили древние поселения времен бронзового века, которые действительно вполне можно назвать городами.

По-видимому, их жители неплохо разбирались в наблюдении за звездами. Это на самом деле уникальная культура, до сих пор требующая дальнейшего и всестороннего изучения. И вот что интересно. После климатических изменений (по одной из версий) население этих городов вместе с другими представителями андроновской культуры мигрировало на юг и, по мнению некоторых моих коллег, дошло до Индии.

В свое время Аркаим часто сравнивали с Мохенджо-Даро, Шумером и Древним Египтом.

Это, конечно, не так. Это все раздутые сенсации, давно развенчанные наукой. Просто в начале 1990-х годов, чтобы найти деньги на дальнейшие раскопки, местные археологи, к сожалению, связались с кем попало. Для финансирования дальнейших исследований Аркаима его решили раскрутить, поэтому в нем быстро появились всякие эзотерики и прочие странные люди.

А там, где начинается «связь с астралом» и всякими инопланетянами, неизбежно появляются наркотики, тем более что недалеко граница с Казахстаном. От неблагоприятного фона, связанного с этой напастью, страдали все: и археологи, и местные жители. Но потом проблему все-таки решили.

Каким образом?

Как это ни парадоксально, помог визит Путина в Аркаим в 2005 году. Когда к нему готовились, всех наркоманов оттуда быстро вычистили. И теперь Аркаим представляет собой образцовый историко-культурный заповедник, где научная популяризация осуществляется грамотно и корректно.

Новые открытия в науке зачастую не столько отвечают на старые вопросы, сколько ставят новые. Какие вопросы появились после последних археологических находок, в том числе в Каповой пещере?

Нам еще долго придется разбираться с вопросами о древних миграциях. Другое направление наших будущих исследований — изучение поведения людей эпохи палеолита, их повседневной деятельности и ритуалов. Необходимо выяснить, как на самом деле было устроено первобытное общество.

Все это важно для понимания современного общества — то, с чего начался наш разговор. Мы привыкли к иерархической структуре социума, сформированной по принципу пирамиды. Но нам хотелось бы узнать: человечество изначально так было устроено или в нашем далеком прошлом существовали и альтернативные социальные технологии?

При изучении отдельных находок в Каповой пещере мы приближаемся к некоторым ответам. Нужно еще время, чтобы осмыслить и проанализировать полученный материал. Потом, наверное, мы сделаем определенные выводы, собрав для этого необходимую доказательную базу, и представим их на суд коллег.

Можете поделиться хотя бы некоторыми из этих выводов?

Кроме того, что я вам говорил, пока нет. Пусть сначала об этом узнают наши коллеги. Скажу только одно — скорее всего, многие распространенные нынче представления о наших предках являются не только упрощенными, но и схематическими.