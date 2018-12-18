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Сильнейшие экстрасенсы предсказали, каким будет 2019 год для России и мира 

Вечерняя Москва + ещё 1 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Многие жители планеты задаются вопросом, что их ждет в ближайшем будущем и не предвидится ли конец света.
«Вечерняя Москва» собрала предсказания самых сильных экстрасенсов, астрологов и ясновидящих всех времен и народов, предсказаниях которых уже сбылись и восхитили человечество.
Итак, астрологи не пророчат Апокалипсис в будущем году, однако радужных предсказаний тоже не делают.
По словам специалистов, на Земле будут происходить события, которые заставят многих содрогнуться: цунами, наводнения, смерчи, пожары, землетрясения, оползни и другие природные явления. Катаклизмы заставят людей задуматься о ценности жизни и забыть о материальном.
Удивительные события ожидают Россию в 2019 году. По предсказаниям болгарской ясновидящей Ванги, Российскую Федерацию ожидает прекрасное будущее. Так, страна начнет потихоньку выходить из кризиса и вскоре превратится в процветающее государство. Россия станет примером для многих стран, которые захотят с ней сотрудничать и поддерживать дружеские отношения.
При этом энергоносители подорожают и российская экономика от этого останется в выигрыше.
По прогнозам французского провидца Мишеля Нострадамуса, наша страна возьмет на себя роль международного арбитра, и от ее решений и слов будет зависеть судьба многих государств.
Что предсказал Нострадамус на 2019 год
Старец Авель, который предсказывал события за несколько столетий, прогнозировал, что Россию в скором времени возглавит мудрый руководитель, который превратит эту страну в непобедимое и великое государство.
Свята Матрона Московская, в свою очередь, предвещала, что из-за нестабильности в экономике, люди начнут переезжать в сельские поселения и будут разводить домашнюю скотину, а также засевать поля. Также она предсказала, что наступят голодные времена, когда многие станут есть землю в прямом смысле этого слова.
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