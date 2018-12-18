Сильнейшие экстрасенсы предсказали, каким будет 2019 год для России и мира

Многие жители планеты задаются вопросом, что их ждет в ближайшем будущем и не предвидится ли конец света.

«Вечерняя Москва» собрала предсказания самых сильных экстрасенсов, астрологов и ясновидящих всех времен и народов, предсказаниях которых уже сбылись и восхитили человечество.

Итак, астрологи не пророчат Апокалипсис в будущем году, однако радужных предсказаний тоже не делают.

По словам специалистов, на Земле будут происходить события, которые заставят многих содрогнуться: цунами, наводнения, смерчи, пожары, землетрясения, оползни и другие природные явления. Катаклизмы заставят людей задуматься о ценности жизни и забыть о материальном.

Удивительные события ожидают Россию в 2019 году. По предсказаниям болгарской ясновидящей Ванги, Российскую Федерацию ожидает прекрасное будущее. Так, страна начнет потихоньку выходить из кризиса и вскоре превратится в процветающее государство. Россия станет примером для многих стран, которые захотят с ней сотрудничать и поддерживать дружеские отношения.

При этом энергоносители подорожают и российская экономика от этого останется в выигрыше.

По прогнозам французского провидца Мишеля Нострадамуса, наша страна возьмет на себя роль международного арбитра, и от ее решений и слов будет зависеть судьба многих государств.

Старец Авель, который предсказывал события за несколько столетий, прогнозировал, что Россию в скором времени возглавит мудрый руководитель, который превратит эту страну в непобедимое и великое государство.

Свята Матрона Московская, в свою очередь, предвещала, что из-за нестабильности в экономике, люди начнут переезжать в сельские поселения и будут разводить домашнюю скотину, а также засевать поля. Также она предсказала, что наступят голодные времена, когда многие станут есть землю в прямом смысле этого слова.