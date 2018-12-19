Какими были домашние кошки во времена викингов

Датские ученые провели раскопки и выяснили, как выглядели домашние кошки много тысяч лет назад. В ходе исследования останков оказалось, что древние питомцы были гораздо меньше нынешних. На сегодняшний день кошки на 16% крупнее, чем в эпоху викингов (с VIII по XI века).

Дело в том, что остальные домашние животные, наоборот, уменьшались в размерах с годами. Но с кошками произошло ровно противоположное: они начали расти. Обнаружено не только увеличение массы тела, но и рост зубов на 5,5%.

Ученые объяснили кошачий рост тем, что качество и количество пищи для этих животных с годами тоже увеличивалось. В наше время о кошках очень бережно заботятся. От этого они растут, как на дрожжах, и не обязательно в ширину.

Древние викинги обзаводились кошками не для того, чтобы кормить их по три раза в день сухим и мокрым кормом. Пушистые питомцы содержались, чаще всего, для ловли грызунов. Заботились о них не часто, поэтому это был их основной источник пищи.