Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какими были домашние кошки во времена викингов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: techtimes.com
Датские ученые провели раскопки и выяснили, как выглядели домашние кошки много тысяч лет назад. В ходе исследования останков оказалось, что древние питомцы были гораздо меньше нынешних. На сегодняшний день кошки на 16% крупнее, чем в эпоху викингов (с VIII по XI века).
Дело в том, что остальные домашние животные, наоборот, уменьшались в размерах с годами. Но с кошками произошло ровно противоположное: они начали расти. Обнаружено не только увеличение массы тела, но и рост зубов на 5,5%.
Ученые объяснили кошачий рост тем, что качество и количество пищи для этих животных с годами тоже увеличивалось. В наше время о кошках очень бережно заботятся. От этого они растут, как на дрожжах, и не обязательно в ширину.
Древние викинги обзаводились кошками не для того, чтобы кормить их по три раза в день сухим и мокрым кормом. Пушистые питомцы содержались, чаще всего, для ловли грызунов. Заботились о них не часто, поэтому это был их основной источник пищи.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как провести новогоднюю ночь в парках Москвы
Почему люди больше сочувствуют животным1
«Восьмиклассница»: кем была героиня песни Цоя2
Как крепостные отдыхали в парках аттракционов
Клады, которые до сих пор ищут в России3
Видео
01:35
Кошка месяц прождала хозяев у сгоревшего дома
Безумный мир Пожары
04:26
Что случилось с первой женой Хворостовского
Люди
08:16
Каким бы был мир без женщин
Истории
06:21
Ошибки инженеров, которые обошлись слишком дорого
Безумный мир Истории
05:50
Необычные вещи, найденные в океане
Безумный мир Вещи
10:03
Вещи, которые исчезнут к концу века
Безумный мир Вещи
15:02
Известные люди, существование которых не доказано
Люди Истории
10:10
Лайфхаки, которыми пользуются животные
Безумный мир
10:09
Гигантские вещицы, поражающие размерами
Вещи Люди
07:18
Интернет-загадки, которые так и не поняли
Безумный мир Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение