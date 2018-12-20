Тайны, которые хранят затонувшие корабли

В 1710 впервые вышел в море корабль «Конкорд». В 1713 году его купили испанцы, потом французы, а в 1717 году его захватил легендарный пират Чёрная Борода (под этим именем был известен англичанин Эдвард Тич, орудовавший в Карибском море). Тич переоборудовал судно, добавив к имеющимся на борту 14 пушкам ещё 26. Теперь корабль, который Чёрная борода переименовал в «Месть королевы Анны», стал одним из самых лучших для своего времени. Всего за год Тич и его команда на этом судне 35 раз напали на другие корабли и захватили 4. Как правило, моряки, завидев «Месть королевы Анны», предпочитали сдаться и отдать пиратам припасы и груз.

В июне 1718 года Эдвард Тич повёл корабль к берегу, но судно село на мель. Некоторые предполагают, что Тич поступил так обдуманно: «Месть королевы Анны» стала слишком узнаваемой, поэтому совершать набеги внезапно и заставать другие корабли врасплох уже не получалось.

Спустя почти три века, в 1997 году, с глубины 7 метров начали поднимать обломки. Сейчас учёные уже нашли не только останки самого корабля, но и 21 пушку, пули и якорь.

«Месть королевы Анны» — один из многих легендарных кораблей, которые покоятся на дне. Истории других затонувших кораблей рассказывает ролик.