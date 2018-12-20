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В Москве сделано 6 тысяч археологических находок 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @mossobyanin/vk.com
В 2018 году археологи обнаружили более 6 тысяч находок во время раскопок на улицах Москвы. Об этом сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов на пресс-конференции в ТАСС.
Емельянов отметил, что для них этот год был удачный на находки.
Он заявил: «С каждой из таких находок работают московские археологи, а потом они пополняют фонды московских музеев. Для нас каждая найденная вещь уникальна».
Глава ведомства добавил, что в прошлом году специалистам удалось отыскать примерно такое же число древних предметов.
Одной из главных находок археологи считают нательный крест 17 века, который обнаружили на Болотной площади. В центре креста изображена Богоматерь Иерусалимская, а в нижней части — Николай Чудотворец. Эксперты предполагают, что он мог принадлежать москвичу из среднего сословия.
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