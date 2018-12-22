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Самые дорогие породы кошек 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @ladystardusted
Котики — любимцы многих людей. В мире есть множество пород, о которых большинство из нас даже, наверно, не слышали. Некоторые из них очень дорогие.

Бенгальская кошка

Стоимость: от 1000 до 4000 долларов
depositphotos
Эту породу получили путем скрещивания простой домашней кошки с азиатской леопардовой. Грациозная киска с шикарным окрасом и густой шерстью отличается очень добрым нравом. Животное очень умное и обожает ласку.

Сафари

Стоимость: от 4000 до 8000 долларов
@olgaxromanova
Эта порода была выведена в 1970 году путем скрещивания домашней кошки с южноамериканским диким котом жоффруа. Получился весьма энергичный и добродушный котик. Правда, не каждому такой по карману.

Као-мани

Стоимость: от 7000 до 10000 долларов
@ladystardusted
Отличительной особенностью этой необычной кошки является её белоснежная шерсть и удивительные глаза, которые могут быть голубыми, желтыми или разноцветными. Порода древняя, жили такие животные в Тайланде. Причем изначально их хозяевами могли быть только члены королевской семьи. Считалось, что као-мани приносят удачу.

Чаузи

Стоимость: от 8000 до 10000 долларов
@chausie_simba
Эти красавцы, имеющие сходство с рысью, появились на свет, благодаря скрещиванию домашнего абиссинского кота с диким африканским. Это одна из самых редких пород кошек в мире. Они очень общительны, внимательны и умны.

Саванна

Стоимость: от 4000 до 22000 долларов
pixabay.com
И, наконец, самая дорогая из ныне известных пород кошек. Это гибрид африканского сервала и домашнего кота. Разведение породы начали заниматься в начале 1980-х годов, а первый котенок появился на свет в 1986 году. Вес взрослой особи этой породы может достигать 15 кг, а рост до 60 см. Именно поэтому эти животные не выносят маленьких пространств: им просто не хватает места. Саванны очень умны, любознательны и активны. Обожают играть и купаться.
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