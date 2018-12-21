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Как изменилась планета за 100 лет 

Рамблер 58 минут назад
Изменения, которые происходят на планете каждый день, замечать сложно. Однако если взглянуть на снимки одних мест, сделанные с промежутком в несколько лет или несколько десятков лет, то нетрудно убедиться, что Земля действительно сильно изменилась за последний век.
1. Аральское море. Аральское море, расположенное между Узбекистаном и Казахстаном, на самом деле является озером. Когда оно было в числе крупнейших мировых озёр, но в середине прошлого века уровень воды в нём начал быстро снижаться, и фотографии демонстрируют масштаб катастрофы.
2. Тропические леса Бразилии. Значительная часть штата Рондония покрыта тропическими лесами, но с семидесятых годов идёт их активная вырубка. Уже сейчас видно, насколько уменьшились площади: амазонские леса заменили города, пастбища и дороги.
3. Дубай. Ещё в пятидесятых годах двадцатого века Дубай был малонаселённым местечком, куда никто не стремился ехать. В шестидесятых годах в регионе обнаружили залежи нефти, и с этого момента Дубай начал расцветать. Город постепенно застраивался, в девяностых годах тут начался бум строительства. Сегодня это один из самых посещаемых курортов и очень богатый мегаполис.
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