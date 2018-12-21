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Почему в СССР запрещали наряжать елку 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня Новый год не мыслим без елки, но в Советском Союзе этот символ праздника несколько лет был под запретом.
Традиция наряжать новогоднюю елку появилась в нашей стране во времена Петра I, но прижилась она не сразу. Ель на Руси всегда ассоциировалась с загробным миром, и церковь не приветствовала зарубежные новшества. Тем не менее к концу XIX века Новый год и Рождество встречали с наряженной елкой все сословия без исключения.
Во время Первой мировой войны были призывы отказаться от украшения елок к Рождеству из патриотических соображений. Врагом была Германия, а традиция наряжать елку считалась немецкой. Но серьезно к этому отнеслись не все, и на официальном уровне никаких запретов не было.
После революции празднование Рождества стало считаться пережитком буржуазного строя, однако пока был жив Ленин, который очень любил елку, это не считалось преступлением.
Законодательно украшение елки было признано преступлением в 1926 году. Запрет действовал вплоть до 1935 года. Пока в газете "Правда" не появилась заметка с предложением второго секретаря ЦК компартии Украины П. П. Постышева устроить новогоднюю елку для детей. Никто не ожидал, но Сталин не стал возражать. И с этого момента традиция наряжать елку к Новому году стала возрождаться.
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Истории , газета "Правда"
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