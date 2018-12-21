Почему в СССР запрещали наряжать елку

Сегодня Новый год не мыслим без елки, но в Советском Союзе этот символ праздника несколько лет был под запретом.

Традиция наряжать новогоднюю елку появилась в нашей стране во времена Петра I, но прижилась она не сразу. Ель на Руси всегда ассоциировалась с загробным миром, и церковь не приветствовала зарубежные новшества. Тем не менее к концу XIX века Новый год и Рождество встречали с наряженной елкой все сословия без исключения.

Во время Первой мировой войны были призывы отказаться от украшения елок к Рождеству из патриотических соображений. Врагом была Германия, а традиция наряжать елку считалась немецкой. Но серьезно к этому отнеслись не все, и на официальном уровне никаких запретов не было.

После революции празднование Рождества стало считаться пережитком буржуазного строя, однако пока был жив Ленин, который очень любил елку, это не считалось преступлением.