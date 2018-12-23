Остаться в живых: самые невероятные случаи спасения в истории

Чудеса случаются. Некоторые из них результат невероятного везения, другие — следствие невероятной силы воли.

Йосси Гинсберг. 19 дней провел в джунглях Амазонки в поисках людей

В 1981 году израильский путешественник Йосси Гинсберг в компании трех своих друзей отправился в джунгли Амазонки на поиски еще не открытых племен индейцев.

Во время экспедиции группе пришлось разделиться. Йосси с товарищем соорудили плот, но во время спуска по реке угодили в водопад. Гинсберг выжил, но его унесло далеко по течению.

Когда Йосси выбрался на берег, оказалось, что у него с собой только спрей от насекомых и зажигалка, которые во время сплава были в карманах.

19 дней мужчина бродил по джунглям, питаясь фруктами, насекомыми и яйцами птиц. Гинсберг пережил нападение ягуара, которого путешественник отпугнул с помощью импровизированного огнемета.

Под конец пути Йосси чуть не утонул в болоте.

Когда Гинсберга нашла группа добровольцев, на путешественнике успела поселиться колония термитов. Поисковый отряд снарядил товарищ Йоси, который сумел выплыть на берег первым. Остальных двух членов экспедиции найти так и не смогли.

Дуглас Моусон. За 56 дней прошел более 500 км до базы по Антарктиде. Больше половины — в полном одиночестве.

Полярник Дуглас Моусон и двое его коллег возвращались на базу в Антарктиде после длительного похода. 14 декабря 1912 года случилась трагедия — один из коллег Моусона провалился в расщелину и погиб. Вместе с ним провалилась упряжка, на которой была большая часть провизии и палатка. До базы ученым оставалось пройти почти 500 км. Ситуация осложнялась тем, что температура не поднималась выше -20°С и не стихал сильный ветер.

Из-за нехватки продовольствия Моусону и Мерцу пришлось есть мясо уцелевших собак, а сани тащить самостоятельно.

Через три недели, 8 января 1912 года, Мерц скончался, и Моусон продолжил путь в одиночку. Ему пришлось избавиться почти от всех вещей, чтобы облегчить сани.

За пару дней до окончания путешествия полярник провалился в трещину во льду, но смог выбраться. Когда Моусону удалось добраться до базы, оказалось, что корабль «Аврора», на котором он должен был отплыть домой, отчалил 5 часов назад. Его возвращения Моусону пришлось ждать ещё 9 месяцев.

Арон Лее Ралстон. Четыре дня провел в горах без еды и воды, пригвожденный к скале 300-килограммовым валуном

Арон Лее Ралстон был опытным альпинистом и часто совершал одиночные путешествия.

Во время его очередного восхождения в каньоне Блю Джон в штате Юта с ним случился несчастный случай — на альпиниста упал 300-килограммовый валун и зажал его правую руку в расщелине скалы.

Арон никому не сообщал о предстоящем восхождении. Связи не было, и Арон 4 дня лежал около камня без движения.

Вода кончилась в первый же день, и Арону пришлось пить собственную мочу, чтобы продержаться до прихода возможной помощи. За это время Ралстон успел высечь предполагаемую дату своей смерти на скале и записать прощание на телефон. На четвертый день ожидание стало невыносимым, Арон попытался извлечь руку из-под валуна, но в итоге сломал ее. Тогда он решился ампутировать кисть с помощью перочинного ножа.

После этого Аарон спустился с 20-метровой стены и встретил туристов. Те оказали ему первую помощь и вызвали спасателей.

Эван Мунци. Провел месяц под завалами рынка после сильнейшего землетрясения

В 2010 году в Гаити произошло ужасное землетрясение, которое унесло жизни более чем 200 тысяч человек.

В день катастрофы Эван Мунци работал на рынке, где торговал рисом. Когда начались толчки, крыша здания рухнула, и мужчина оказался погребен под завалами, где провел целый месяц без еды.

Как стало известно позже, через трещины в бетонных плитах продолжал поступать воздух, иногда сквозь них просачивалась дождевая вода. Это и помогло Эвану выжить. Когда его нашли, у Мунци начиналась гангрена. Врачи из полевого госпиталя спасли молодому человеку жизнь, остановив развитие инфекции.

Хосе Сальвадор Альбаренго. Провел в открытом море 14,5 месяцев без пресной воды

Рыбак Хосе Сальвадор Альбаренго со своим товарищем отправился ловить акулу. На своей лодке они отплыли от побережья Мексики. Рыбалки не получилось — мотор сломался, и рыбаков унесло течением в Тихий океан. Товарищ Хосе, Эсекьель Кордоба, через некоторое время умер от истощения, и Альбаренго продолжил путешествие в одиночестве. Он питался сырой рыбой, пил кровь морских черепах и свою мочу. Изредка, после дождя, рыбаку удавалось выпить дождевой воды. От солнца Хосе укрывался в ящике для рыбы.

Только спустя 14.5 месяцев после начала злополучного плавания лодку рыбака прибило к берегу у Маршалловых островов.

Многие сочли историю Хосе мистификацией, посчитав, что за 439 дней невозможно преодолеть расстояние в 10 000 км. Однако мексиканские власти подтвердили пропажу двух рыбаков в ноябре 2012 года.

Гудлаугур Фридторссон. Более 6 часов провел в ледяной воде, пытаясь добраться до берега

В 1984 году рыболовецкая шхуна попала в шторм в водах Норвежского моря. В живых осталось несколько человек, но вскоре все они погибли от переохлаждения. В живых остался только Гудлаугур Фридторссон.

Среднегодовая температура воды в Норвежском море равняется 5°С. Среднестатистический человек может продержаться в такой воде полчаса. Фридторссон продержался 6 часов, прежде чем он сумел добраться до ближайшего берега.

Выбравшись на сушу, рыбак несколько часов шел по хрупкой и жесткой лаве босиком — ботинки он сбросил, как только оказался в воде.

После выздоровления Гудлаугура ученые провели с ним ряд экспериментов, чтобы выяснить, что позволило моряку так долго продержаться в ледяной воде. Оказалось, что жир Фридторссона в три раза плотнее, чем у среднестатистического человека. Это и спасло ему жизнь.

Весна Вулович. Упала с высоты 10000 метров и выжила

В январе 1972 года югославский самолет DC-9-32 совершал рейс из Стокгольма в Белград. На борту находилось 28 человек, в том числе и стюардесса Весна Вулович.

Когда самолет пролетал над Чехословакией, внутри корпуса произошел взрыв, кабина отделилась и полетела вниз.

Весна Вулович провела в воздухе три минуты, пролетев за это время 10000 метров. Относительно мягкую посадку девушке обеспечили заснеженные деревья — она «отделалась» переломом основания черепа, таза, ног и трех позвонков.

Пришла в себя Весна лишь месяц спустя. Выйдя из комы, она тут же попросила у врачей сигарету. Вулович восстанавливалась 4.5 года. В итоге стюардесса полностью оправилась от полученных травм и снова научилась ходить. Впоследствии Весна пыталась вернуться на должность бортпроводника, но авиакомпания отказала ей, устроив девушку работать секретарем.