Как женщины жили в восточных гаремах

При слове «гарем» большинству людей приходят в голову красочные картины — изобилие соблазнительных полуодетых женщин, журчащие воды фонтанов, сладкое вино и постоянная нега. В общем, райское удовольствие. Но не забывайте, что времена, когда существовали гаремы, были жестокими, а жизнь женщины — еще тяжелее.

Так что на самом деле султанские гаремы были далеки от этой идеалистической картинки.

В переводе с арабского «гарем» означает «отделенное, запрещенное». Это место в доме всегда было скрыто от чужих глаз и тщательным образом охранялось слугами. В этой тайной комнате проживали женщины. Главной среди них признавалась либо жена, которая удостоилась чести выйти замуж первой и занимала вместе с суженым высокий титул, либо евнухи.

Нередко в султанских гаремах находилось огромное количество женщин, численность которых могла доходить до нескольких тысяч. Жен и наложниц для султана всегда выбирала его мать — это неукоснительное правило. Оказаться в гареме можно было очень легко — для этого нужно было просто быть красивой юной девственницей. Но даже в гареме не каждой удавалось завязать отношения со своим «мужем» и подарить ему наследника.

Такая высокая конкуренция среди жен позволяла выдвинуться в число первых только самым умным, расчетливым, ловким и хитрым женщинам. Не обладающие подобными дарованиями были обречены на исполнение бытовых обязанностей и обслуживание всего гарема. Своего суженого за всю жизнь они могли так и не увидеть.

В гаремах существовали особые порядки, которые нельзя было нарушать. Так что все было далеко не так романтично, как, например, в популярном сериале «Великолепный век». Повелитель мог увлечься новой девушкой, а тех, которые глаза намозолили, мог казнить. Причем методы расправы поражали своей жестокостью.

Один из вариантов избавиться от надоевшей жены — погрузить ее в кожаный мешок со змеями, туго завязать, привязать к мешку камень и сбросить в море. Легкий способ казни — удушение шелковым шнурком.

Законы в гареме и государстве

Если верить документам, то первые гаремы возникли в Османской империи. Изначально он формировался исключительно из рабынь, а в жены султаны брали только наследниц христианских правителей государств, расположенных по соседству. Однако в период правления Баязида II привычные установки претерпели изменения. С этого времени султан вообще не ограничивал себя брачными узами, а детьми обзаводились от своих рабынь.

Бесспорно, самым главным в гареме был султан, затем в цепочке иерархии находилась его мать, называемая «валиде». Когда правитель в стране менялся, то его мать обязательно переезжала в роскошные хоромы, а сам процесс переезда сопровождался шикарной процессией. После матери султана главными считались его суженые, которых называли «кадын-эфенди». Дальше шли бесправные рабыни, именуемы «джарийе», которыми часто гарем был просто заполонен.

Кавказские князья желали, чтобы их дочери оказались в османском гареме султана и вышли за него замуж. Укладывая своих дочек спать, заботливые папы напевали малышкам песенки о счастливой судьбе, шикарной сказочной жизни, в которой они окажутся, если им посчастливится стать женами султана.

Будущих рабынь повелители могли покупать, когда малышкам было по пять-семь лет, они их воспитывали и растили до наступления половой зрелости, то есть до возраста 12-14 лет. Родители девочек письменно отказывались от прав на своего ребенка после того, как добровольно продавали султану дочь.

Пока малышка росла, она обучалась не только всем правилам светского общения, но и тому, как доставить мужчине удовольствие. По достижении подросткового возраста повзрослевшую девушку показывали во дворце. Если при осмотре у рабыни выявлялись дефекты во внешности или на теле, если она так и не научилась этикету и показывала дурное поведение, то считалась негодной для гарема и стоила дешевле других, поэтому ее отцу выплачивалась меньшая сумма, чем та, на которую тот рассчитывал.

Будни рабынь

Счастливицы, которых султан предположительно подумывал взять себе в наложницы, должны были на отлично знать Коран и освоить женские премудрости. И если рабыне все-таки удавалось занять почетное место жены, ее жизнь радикально менялась. Фаворитки султана занимались организацией благотворительных фондов, финансировали постройки мечетей. Они почитали мусульманские традиции. Жены султана были очень умными. Высокий интеллект этих женщин подтвержден уцелевшими до наших времен письмами.

К наложницам отношение было относительно достойным, о них прекрасно заботились, им регулярно дарили подарки. Ежедневно даже самые простые рабыни получали выплату, размер которой султан устанавливал лично. В дни праздников, будь то день рождения или чья-то свадьба, рабыням выдавались деньги и различные дары. Однако, если рабыня была непослушной, регулярно нарушала установленные порядки и законы, наказание для нее было суровым — жестокое избиение кнутами и палками.

Замужество и нарушение супружеской верности

Через 9 лет проживания в гареме рабыня получала право уйти из него, но при условии, что господин это одобрит. В случае положительного решения султана женщина получала от него бумагу, что она свободный человек. Султан или его мать в этом случае в обязательном порядке покупали ей роскошный дом, дополнительно давали приданое, искали ей мужа.

Ну а до наступления райской жизни особенно страстные наложницы завязывали интимные отношения друг с другом или с евнухами. Кстати, всех евнухов привозили из Африки, поэтому все они были чернокожими.

Делалось это с определенной целью — таким образом не составляло труда вычислить особу, которая прелюбодействовала со слугой. Ведь при случае беременности на свет появлялись темнокожие младенцы. Но бывало такое крайне редко, ведь зачастую рабы попадали в гарем уже кастрированными, поэтому детей иметь не могли. Между наложницами и евнухами часто завязывались любовные отношения. Доходило даже до того, что вышедшие из гарема женщины уходили от своих новых мужей, сетуя на то, что евнух доставлял им гораздо больше удовольствия.

Роксолана

Вплоть до XVI века в гарем попадали девушки из России, Грузии, Хорватии и Украины. Бязид связал себя брачными узами с византийской принцессой, а Орхан-гази выбрал себе в супруги дочку императора Константина — принцессу Каролину. Но самая знаменитая султанская жена, если верить легендам, была родом из Украины. Звали ее Роксолана, она пробыла в статусе суженой Сулеймана Великолепного целых 40 лет.

Согласно литературным произведениям того времени, настоящее имя Роксоланы — Анастасия. Она была дочкой священника и отличалась красотой. Девушка готовилась к свадьбе, но незадолго до торжества была похищена татарами и отправлена в Стамбул. Там несостоявшаяся невеста оказалась на мусульманском рынке, где проходила торговля невольниками.

Как только девушка очутилась в стенах дворца, то приняла мусульманство и обучилась турецкому языку. Анастасия оказалась особой хитрой и расчетливой, поэтому путем подкупов, интриг и соблазнения за короткий срок добралась до юного падишаха, который увлекся ею, а потом и женился. Она подарила мужу трех здоровых богатырей, в числе которых оказался будущий султан — Селим Второй.

В современной Турции гаремов больше нет, последний исчез еще в начале ХХ века. На его месте впоследствии открыли музей. Тем не менее среди элиты многоженство практикуется и в наши дни. Юных 12-летних прелестниц против их воли отдают в жены возрастным богачам. В основном так поступают нищие родители, у которых не хватает средств, чтобы прокормить большое количество детей.

В Арабских Эмиратах и в ряде других мусульманских стран многоженство узаконено, но при этом одновременно разрешают иметь не более четырех жен. Все тот же закон возлагает на мужчину-многоженца обязанность по достойному содержанию своих дам и детей, а вот про уважительное отношение не написано ни слова. Поэтому, несмотря на красивую жизнь, жены содержатся часто в чрезвычайной строгости. В случае развода дети всегда остаются с отцом, а матерям запрещается с ними видеться. Вот такая предстоит расплата за безбедную и роскошную жизнь с влиятельным арабским мужчиной.