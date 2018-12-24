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Какие русские мужчины носили серьги 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Серьги с самого начала своего изобретения были типично мужским украшением. Только гораздо позднее его позаимствовали у сильной половины человечества дамы. Ношение сережек в древности было не простой прихотью, а значимым действом.

Защита от нечисти

В глубокой древности славяне-язычники верили, что через отверстия человеческого тела из него может вылететь самое сокровенное и трудно поддающееся контролю — душа. И наоборот, в незащищенные ушные раковины способно поникнуть какое-то зло и волшебство подобно тому, как входят в них недобрые слова.
Мужчины прокалывали уши, а затем продевали в проколы серьги, чтобы защититься от всего дурного. Последние выполняли роль оберегов, своеобразной защиты. Это настолько старинное представление, что было распространено еще у древних ассирийцев, а не только у славян.

Показатель социального положения

Вполне естественно, что очень скоро серьги перестали быть просто оберегами, а превратились в символ высокого — или наоборот, низкого — положения человека в социуме. Храбрые воины, которые в древности не только отважно крушили врагов на поле брани, но и разворовывали после этого захваченные города, могли позволить себе очень дорогие и красивые серьги.
Постепенно украшения из драгоценных металлов, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями, стали привилегией высшей знати. На Руси князья, высокопоставленные дружинники и другие богатые люди носили только золотые и серебряные сережки. Простолюдины могли позволить себе медные, оловянные или деревянные украшения такого рода.
У богатых торговцев существовала традиция носить серебряные серьги. Князь, его сыновья и остальные члены княжеского рода носили самые роскошные украшения, инкрустированные рубинами, сапфирами, изумрудами и другими камнями такого плана. Приблизительно в это же время к ним присоединились и женщины, оценившие красоту подвесок, обрамлявших лицо.

Указание на род занятий и родственные связи

Серьги наделялись огромным значением. Помимо защиты от чар и демонстрации достатка семьи они выражали также и принадлежность к определенной профессии. В старину на Руси одну серьгу в ухе носили воины, богатыри. Такой обычай существовал вплоть до XII века. Это одиночное украшение имело название «одинец». Мужчину, который носил одинец, звали «серьгач».
В Древнем Риме одну сережку в ухе носили не воины, а рабы. Спустя века эта традиция прижилась и у пиратов. Гораздо позднее у донских казаков одна серьга в левом ухе у мужчины означала, что он — единственный сын у матери. Если казак носил одну серьгу в правом ухе, все знавшие этот символический язык понимали, что он — последний в роду. Убить такого казака означало прервать целый род.

Дань моде

В Московском царстве мода на ношение сережек мужчинами стала постепенно изживать себя. Совсем не популярными они были в петровские времена. Тогда у высшей знати появилось новое увлечение — пышные надушенные парики, из-под которых сережек вообще не было видно. Приближенные к царскому двору и все, кто мог позволить себе купить такой парик, уши украшать перестали.
Простолюдины, не имевшие денег на парики, продолжали щеголять в сережках. Ношение одной серьги для холопа символизировало его принадлежность хозяину. В елизаветинские времена мода поменялась: стало актуальным носить более короткие парики. Серьги снова заблестели в ушах знати.
Во время царствования Павла I их стали носить военные. Причем, носили они женские сережки, подаренные любимыми дамами. Так красавицы стремились защитить своих мужчин от шальной пули. Украшения в ушах снова стали играть роль талисманов, защитных оберегов.
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