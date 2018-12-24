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Времена, когда никто не хотел бы жить 

Рамблер 2 часа назад
В истории человечества найдётся мало страниц, когда жизнь была безоблачной. Куда чаще страны терзали кризисы, депрессии, эпидемии и войны. И в эти времена вы точно не захотели бы жить.
Одним из самых страшных периодов в европейской истории была испанская инквизиция. В 1478 году основали Трибунал священной инквизиции, и он занимался истреблением людей, не принимающих католическую веру. Поток обвиняемых в ереси не иссякал, поэтому люди годами томились в заключении. Инквизиторы же изымали собственность обвиняемого, а после на суде заставляли его признаться в грехах. О пытках, которые применяли инквизиторы, написаны десятки книг, и более 150 000 человек пали их жертвами.
Ещё одна печальная страница жизни в Европе — средневековая охота на ведьм. Обвинения в колдовстве предъявлялись жителям часто, но, как правило, людям удавалось отделаться от них выплатой некоторой суммы. Однако иногда у власти оказывались истинные фанатики, которые не желали слушать разумных доводов. Пик охоты на ведьм пришёлся на 1580-1630 годы, когда казни подозреваемых в чёрной магии проводились регулярно. 85 процентов казнённых были женщинами, и подавляющее большинство заподозренных на самом деле были невинны.
Смотрите видео и узнайте о других тёмных временах, возвращать которые не хочется никому.
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Истории , Видео
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