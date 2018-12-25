О чем шепчут звезды: что ждет человечество в 2019 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги года и узнал, какие события уходящего 2018 года россияне считают главными. В тройку лидеров вошли чемпионат мира по футболу, события в Сирии и открытие Керченского моста. «360» решил заглянуть в 2019 год и пообщался с астрологами и шаманами, чтобы узнать о событиях года Свиньи.

Что думают шаманы

Шаман Елена Батыр рассказала «360», что в 2019 году по всему миру можно будет наблюдать водные катаклизмы, такие как наводнения и цунами, но этого следует ждать только к лету.

Катаклизмы — это как наводнение, как цунами, будет. Но это будет где-то к лету, потому что будет наполняться вода, которая может произвести некоторые разрушения. Землетрясения и так далее — этого я не вижу. Страшные извержения чтобы произошли — это я не вижу. Вижу, связано с водой

Елена Батыр, шаман.

По словам шамана, катаклизмы настигнут либо южную часть Земли, либо южные страны, либо юг какого-то государства. «И на востоке показано. Если на юге это будет более внезапно, малоожидаемо, то на востоке показано, что к этому тенденция есть, уже были [наводнения]. В тех местах [будут наводнения], где уже были», — сказала Батыр.

Что касается российской политики то, по словам шамана, сложности придут в страну в начале весны. Они якобы будут связаны с неожиданными политическими решениями.

Шаман уверила, что в 2019 году в России войны не будет, а способствовать этому будет «мужчина».

Нет, в России войны не будет. До конца марта мы спокойно проживем, там разные политические истории будут. И тут показано, что вопросы про войну будет сдерживать мужчина

Елена Батыр, шаман.

«Конец марта, апрель, когда начнутся некие истории, близкие к военной ситуации, то тут будет сдерживать мужчина, и он будет держать крепко. Мужчина — это [президент России Владимир] Путин, [министр обороны Сергей] Шойгу. И для того, чтобы не допустить войны, они привлекут еще каких-то мужчин. Не военных, а познакомятся с кем-то, кто может повлиять. То есть еще какой-то человек может вступить в коалицию с нашими товарищами, чтобы их (врагов — прим.ред) сдерживать. И это будет человек, с которым они раньше не были знакомы, а познакомились ради того, чтобы был мир», — объяснила Батыр.

Шаман также затронула тему выборов на Украине 31 марта 2019 года. По мнению Батыр, в этой сфере будет сложная ситуация, но без переворотов.

«Показано, что женщина будет повергать в сомнение это все. Эта женщина будет наводить тень на плетень на ту ситуацию, которая происходит. То есть своими действиями, словами будет вселять в людей неуверенность, все портить. Возможно, у них не сразу произойдут выборы. Показано, что, возможно, будет продление этого вопроса (выборов — прим.ред) из-за женщины. Там будут вмешиваться иностранцы. Не сама страна будет решать», — сказала Батыр.

Шаман Дардо Кусто в беседе с «360» рассказал, что 2019 год благоприятный, а вот сюрпризов стоит ждать к 2020 году — по его словам, будет война.

«Природных катаклизмов не будет, потому что по энергии приходит к нам свинья. Это хозяйка земли. Тем более у нее желтый цвет. А желтый цвет — это цвет силы, власти. Год будет уверенный, сильный, надежный у сильных и уверенных людей», — рассказал Кусто.

Что касается политической составляющей, то другие страны будут «нормально» относиться к России. В грядущем году страна укрепится. «Свинья — это женский род, а Россия все-таки имеет женскую душу. Недаром говорят — Россия-матушка. Свинья желтого цвета принесет России укрепление», — добавил шаман.

На вопрос, как пройдут выборы президента Украины в марте 2019 года, Кусто ответил: «Все пройдет хорошо для власти Российской Федерации, она не проиграет».

О чем говорят звезды

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал «360», что грядущий год человечество будет задумываться в основном о финансовых вопросах.

Нам предстоит год Меркурия-свиньи. Это год, когда каждый человек будет больше всего обеспокоен своим материальным положением

Сергей Безбородный, руководитель Школы научной астрологии.

По словам астролога, глобальных катаклизмов не предвидится. Кроме того, 2019 год — это благополучное время для получения образования и путешествий, но мир подвергнется опасности со стороны природы.

«Год нестабильной погоды. Все катаклизмы будут связаны с сюрпризами погоды, причем ожидается более холодная, ветреная погода, а также ураганы, которых будет много. И которые будет очень трудно предсказать», — объяснил Безбородный.

Что касается политики, то в этом вопросе серьезных потрясений и изменений не будет.

Среди знаков зодиака, кому звезды улыбнутся в этом году, Безбородный назвал Деву и Близнецов. «Они окажутся по всем показателям впереди. Весы и Водолеи — им будет очень хорошо в этом году. Наибольшие трудности ожидаются у представителей водной стихии: Рак, Скорпион, Рыбы», — отметил Безбородный.

На вопрос о войне астролог ответил кратко: «Войны не будет».

Астролог Лилия Любимова в беседе с «360» объяснила, что 2019 год вполне хороший с точки зрения астрологии.

С точки зрения мировой астрологии, кого интересует, когда в России все будет лучше, то только к 2020 году она может ждать каких-то научных прорывов, улучшения общей обстановки и [снятия] санкций относительно нас. 2019 год не станет тяжелым, критическим

Лилия Любимова, астролог.

2019 год принесет удачу именно долгосрочным перспективам — то есть реализуются только те планы, которые требуют время на исполнение. «Если вы хотите какой-то эффект от любого дела, намечаемого в 2019 году, быстро и сразу, то толку не будет. А если планируете долгосрочную покупку, долгий бизнес, долгую учебу, все, что связано со словом „долго“ и „серьезно“, то наоборот это приведет к очень хорошим результатам. Не меньше, чем на 2,5 года нужно ставить цели и задачи», — добавила Любимова.

Астролог отметила, что серьезных природных катастроф не предвидится, как и войн. Однако будут локальные конфликты.

Любимова не согласилась с коллегой из Школы научной астрологии насчет успешных знаков зодиака в 2019 году. По ее словам, сила настигнет Тригон Огня: Овна, Стрельца и Льва. Для них год позитивный. Успешный год также для Весов и Водолея. Им может подвернуться хорошая возможность. Для тригонов огня важна целеустремленность — то есть бросать все силы на достижение цели. А Весам и Водолею нужно следить за знаками — то есть действовать, исходя из намеков судьбы.

Не самый простой год ждет Дев, Рыб и Близнецов. «Могут быть какие-то конфликты с начальством, государственными органами. Платите налоги, вовремя сдавайте бухгалтерские отчеты, оплачивайте штрафы, чтобы не было потом неприятных сюрпризов», — сказала Любимова. Что касается оставшихся знаков, то для них год нейтральный.

Астропсихолог Инга Лозанич также сказала о приоритете огненных знаков зодиака в 2019 году.

«Фаворит года — это Стрелец. И вообще огненная стихия. Сатурн будет влиять на Овна, призывая к ответственности, но поскольку одновременно Юпитер будет гармоничен к Овну, это дает им шансы легче прожить этот год. Львам фортуна тоже приготовила интересные подарки. Но огненная стихия — в приоритете», — отметила Инга Лозанич.

Она также посоветовала Близнецам направить свою рациональность в художественное русло. Несмотря на то, что грядущий год будет благоволить огненным знакам, столетие все же за воздушным знаком зодиака.

«Сейчас идет эра Водолеев. Они в столетии самые важные. Если они что-то делают для людей — у них будет успешный год», — подчеркнула астропсихолог.