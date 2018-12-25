Как погода определяла историю

Что двигает историю? Слепой случай или сильная личность? Война или наука? Противоречие между новыми технологиями и косными общественными отношениями? Теорий на этот счет существует много.

Но есть фактор, который не укладывается ни в какие теории, рушит все расчеты и внезапно разворачивает ход исторического развития целых стран и континентов. Сегодня «Ридус» хотел бы обратить внимание своих читателей на один объективный фактор, который оказывал влияние на ход истории на протяжении столетий, а иногда и просто определял его.

Этот фактор — погода. Проливной дождь или засуха, небольшое колебание годовых температур или банальный град не раз запускали такие процессы, которые стремительно меняли облик целой цивилизации.

Как родился Ренессанс

Возможно, эпоха Возрождения со всеми ее шедеврами так и не наступила бы в Европе, если бы не сурки из пустыни Гоби. А к нашествию сурков привела засуха в Азии.

Первая четверть XIV века отмечена серьезными засухами на территории Китая, Монголии и пустыни Гоби. В отсутствие подножного корма мелкие грызуны — сурки, суслики, пищухи — стали подбираться поближе к человеческим поселениям. Там они начали кормиться на помойках. Довольно быстро, из-за непривычных условий обитания, среди зверьков развилась эпизоотия. Они начали массово болеть чумой.

В то время Китай находился под властью монгольской династии. Китайцы регулярно против монголов восставали и считали их варварами. Пищевые привычки завоевателей были, действительно, странными. Например, монголы считали изысканным деликатесом мясо сурка. Сурки, заходишие в города, нещадно истреблялись и подавались на стол. Так чумная палочка от заболевших животных перешла к человеку. А дальше по всему миру возбудитель стали переносить монгольские военные, путешественники и торговцы.

В 1330—1331 гг. начали гибнуть люди в Китае. В 1335 году купцы привезли болезнь в Индию. В 1340—1341 чума захватила Центральную Азию. В 1346 году добралась до ставки Золотой Орды в низовье Волги. Русским в тот раз повезло — на север болезнь не пошла. Зато быстро добралась до Крыма, откуда ее по всей Европе развезли на своих кораблях генуэзские купцы.

«Черная смерть», как прозвали эту эпидемию, уничтожила от трети до половины всего населения Европы. Однако в результате этой чудовищной катастрофы доля богатств на душу населения заметно выросла. По окончании эпидемии цена на человеческий труд взлетела в разы. Это означало, что умелые ремесленники, художники, строители, скульпторы получили шанс разбогатеть. Достаток привел к появлению свободного времени. Пережившие чуму горожане начали больше читать и самообразовываться. Зажиточные интеллектуалы стали интересоваться разными вопросами, отыскивать труды античных классиков и, в конце концов, устроили Ренессанс.

Многие историки считают, что именно великая чума, едва не уничтожившая Европу, дала мощный толчок ее развитию. Средневековые системы собственности, труда, накопления богатств были уничтожены. Появились новые — чисто капиталистические — способы хозяйствования. Активно стала развиваться наука. В жестокой конкуренции ваяли свои шедевры Микеланджело и Леонардо. А причиной всему этому послужила засуха в Азии. Ну, и нездоровая любовь к суркам, конечно.

Революционный град

13 июля 1788 года в Центральной Франции разразилась гроза с градом. Грозовой фронт двигался с юго-запада на северо-восток страны. Град шел двумя длинными узкими полосами. Одна была шириной больше 16 километров, длиной — 730 километров. Другая шириной 8 километров, длиной — 820 километров.

Вообще град для Франции рядовое явление, он выпадает по 10 раз за год. Но эти осадки стали для страны поистине судьбоносными. Июльский град уничтожил урожай зерновых и практически обрек крестьян на голодную смерть. Отчаявшиеся люди сначала просили своих помещиков дать им возможность заработать на пропитание. Но работы не было. Государство голодным тоже не помогло.

Тогда отчаявшиеся люди начали вооружаться вилами и топорами, собираться в банды и просто отнимать зерно и муку у собственников. На рынках голодные крестьяне бросались на торговцев и забирали у них все припасы. Полиция и власти смотрели на это в ужасе. Остановить многотысячные толпы они даже не пытались.

Грабежи, убийства, поджоги, браконьерство, — на все эти преступления изголодавшиеся люди шли в массовом порядке, чтобы прокормить себя и свою семью. Летом 1788 года все средневековые установления, все старинные законы перестали работать. Осенью голодные толпы устремились в Париж — кто-то хотел найти работу, кто-то — планировал пограбить столичных жителей. Город оказался в кольце многотысячных нищих банд, которые выживали только грабежом.

По Парижу уже ходят революционнеы листовки. Газеты и памфлеты бранят короля, модные философы высмеивают власть и религию. Озверевшие от голода крестьяне принимают всю эту пропаганду близко к сердцу и становятся главным двигателем революции. Они бунтуют, сражаются с армией и полицией, громят булочные и дома «врагов народа» — причем ищут там, в основном, еду и вино. Многие из бунтовщиков так ослабели от голода, что, быстро наевшись и напившись, тут же умирают в муках. Их желудок просто отвык от пищи.

14 июля 1789 года нищая оборванная толпа берет Бастилию и начинает Великую французкую революцию. Это происходит ровно через год после страшного града, который вместе с урожаем зерновых уничтожил и французскую монархию, и весь «старый порядок».

Русский холод

Сегодня нас пугают глобальным потеплением, но мы как-то еще не успели прочувствовать все его проблемы. А вот наших предков несколько раз накрывало глобальное похолодание, и каждый раз его результаты были катастрофическими.

Один из таких холодных циклов начался 19 февраля 1600 года, когда в испанском Перу начал извергаться вулкан Уайнапутин. Он не только погубил более 1500 человек, но и оказал долгоиграющее влияние на всю атмосферу Земли. В воздух попали частицы серы. Ветры стали разносить их по планете. По мнению геологов Калифорнийского университета, эти выбросы привели к тому, что 1600 год стал самым холодным в Северном полушарии за шестьсот лет.

Перуанская катастрофа едва не погубила Россию. Лето 1601 года было холодным и дождливым. Уже в начале сентября выпал снег и прикончил тот урожай, который еще не был загублен бесконечными дождями. Голодные крестьяне пошли к своим хозяевам. Но те хлеба им не давали. Царь Борис Годунов издал указ о «выходе», позволяющий крепостным уходить от помещиков. Но хозяева их не отпускали — смерть холопа была выгоднее, чем его уход с семьей и всеми пожитками.

Весной 1602 года неожиданно пришли заморозки и погубили посевы озимых. Надо было пересевать, но все запасы хорошего зерна уже были съедены. Крестьяне стали сеять «зяблые» (померзшие) семена, а те, разумеется, не взошли. Осенью 1602 года рожь выросла в цене в 20 раз и разразился страшный голод. «Матери ели своих детей, — свидетельствует хронист. — люди ели также мякину, кошек и собак… И на всех дорогах лежали люди, помершие от голода, и тела их пожирали волки и лисицы.»

Подвалы монастырей и богатых домов, между тем, ломились от зерна — собственники придерживали его в надежде на дальнейший рост цен. По дорогам шлялись многочисленные вооруженные банды из бывших крестьян. Неудивительно, что измученные голодом люди с азартом бунттовали против Годунова и поддерживали многочисленных самозванцев. Бесконечные голодные бунты переросли в гражданскую войну, та привела к польской оккупации, и в какой-то момент российское государство оказалось на грани распада и исчезновения. Так дождливое лето и холодная весна привели страну к Смуте.

В общем, наш тревожный интерес к прогнозам погоды не так уж глуп и иррационален. Скорее всего, он заложен в нас генетически. Не ровен час, и обычный дождь или снег плавно перейдет в революцию.