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Кто запретил показывать шедевр Репина 

Рамблер 42 минуты назад
С 1883 по 1885 годы знаменитый отечественный живописец Илья Репин писал полотно «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Сейчас картина — одна из самых известных в мире, но мы больше знаем её под названием «Иван Грозный убивает своего сына». Но полотно Ильи Репина царскому двору пришлось не по вкусу. Императору Александру III сюжет настолько не понравился, что 1 апреля 1885 года картину запретили выставлять. Меценат Павел Третьяков, купивший «Ивана Грозного», получил предписание не показывать картину на выставках и препятствовать тиражированию.
Такой случай был первым в истории российского искусства. Правда, через три месяца запрет всё-таки отменили и с тех пор картина украшает Третьяковскую галерею. Любопытно, что в 21 веке история получила продолжение: инициативная группа написала письмо министру культуры с просьбой изъять полотно из экспозиции Третьяковки, поскольку сюжет оскорбляет патриотические чувства россиян. К счастью, руководство галереи не отнеслось к этому предложению серьёзно, и шедевр по-прежнему выставлен на всеобщее обозрение.
Смотрите ролик и узнайте о других картинах, которые запрещали к показу.
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Истории , Вещи , Видео , Люди , Илья Репин , Павел Третьяков , Иван Грозный
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