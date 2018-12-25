Как советский лайнер стал «Летучим голландцем XXI века»

Рассказы о кораблях-призраках испокон веков будоражили воображение обывателей. Долгое время считалось, что случаи обнаружения судов, курсирующих без экипажа в Мировом океане, остались в далёком прошлом. Тем удивительней выглядит история лайнера «Любовь Орлова», ставшего первым кораблём-призраком XXI века!

Ушла в свободное плавание

На протяжении всей своей жизни круизный лайнер, названный в честь легендарной актрисы советского кинематографа, ничем особенным не отличался. Много лет приписанный к Дальневосточному морскому пароходству и рассчитанный на 200 человек он совершал регулярные рейсы из портов Приморского края в Японию. Часто его можно было видеть на Сахалине и Камчатке. Тем не менее к середине 1999 года для владельцев судна из-за отсутствия контрактов наступили чёрные времена. В сложившейся безвыходной ситуации лайнер был продан американской круизной компании Quark Expeditions для участия в Антарктических круизах. Новые владельцы судна серьёзно модернизировали лайнер, оборудовав каюты индивидуальными санузлами и кондиционерами. Но вскоре компания разорилась, а корабль в 2010 году был арестован в одном из портов Канады. Спустя два года судебной тяжбы « Любовь Орлову » вновь перепродали. Лайнер за 275 тысяч долларов приобрёл торговец металлоломом Хусейн Хамауни. Предполагалось, что из Канады судно отбуксируют в Доминиканскую республику, где оно будет утилизировано. Для реализации данного плана новый хозяин зафрахтовал американский буксир «Шарлин Хант».

Зигзаг судьбы

Но провидением лайнеру была уготована совсем иная судьба. Во время путешествия по Атлантическому океану начался сильный шторм. Буксировочный трос, не выдержав нагрузки, оборвался. Несколько дней команды лайнера и буксира пытались его восстановить, но тщетно. Корабль относило всё дальше и дальше, что представляло серьёзную опасность для жизни его экипажа. В этой ситуации было принято единственно верное решение оставить судно. Так, 24 января 2013 года «Любовь Орлова» без экипажа на борту ушла в свободное плавание. При этом власти Канады поспешили заявить, что поскольку корабль покинул территориальные воды страны, они больше не несут за него никакой ответственности. Хозяин лайнера также не проявил к его судьбе никакого интереса. Тем не менее появление в Мировом океане корабля-призрака вызвало ажиотаж в социальных сетях. Интернет-пользователи всего мира принялись с азартом обсуждать, к берегу какой страны прибьёт лайнер, или он всё же пойдет ко дну.

Путешествие корабля-призрака

Действительно, около месяца судно считалось затонувшим, пока в феврале 2013 года его не обнаружило Национальное агентство геопространственной разведки (США) в 1700 километрах от Ирландии. К поиску корабля-призрака тут же подключились мировые СМИ. Представители влиятельной газеты Independent заявили, что по их расчётам «Любовь Орлову» рано или поздно прибьёт волнами к берегам Великобритании или Ирландии. Однако пограничные службы этих стран в рассчитанное время пропавший лайнер у своих берегов не нашли. Поиск судна продолжался на протяжении нескольких месяцев. К кораблям береговой охраны подключились авиация и даже космические спутники. Увы, корабль как сквозь землю провалился. В итоге на совместном совещании специалистов из Великобритании, Норвегии и Исландии было принято решение прекратить разыскную работу ввиду её бесперспективности. Офицер береговой охраны Ирландии Крис Рейнольдс сделал заявление для прессы: «Хотя факт гибели судна не установлен на 100%, члены комиссии уверены, что корабль затонул». На вопрос журналистов, что будет в случае обнаружения корабля, Рейнольдс ответил следующее: «Если не будет установлен владелец „Любови Орловой“, её потопят с помощью огнестрельных средств».

Не всё потеряно

Эксперты считают, что состояние судна в момент обрыва буксировочного троса позволяло ему продолжать своё одиночное плавание. Специалисты допускают возможность того, что корабль, гонимый волнами, мог самостоятельно без команды пересечь Атлантику. Но сказать, в каком месте предположительно можно ожидать его появления, они так и не сумели. В то же время стоит отметить, что Северная Атлантика крайне оживленное судоходное водное пространство. Если бы «Любовь Орлова» действительно бесконтрольно курсировала в её водах, судно давно бы нашли и потопили, как представляющее серьёзную угрозу для судоходства.