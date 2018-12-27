Дураковы, Дристуновы и Паскудины? Откуда взялись смешные и обидные русские фамилии

Имя и фамилия сопровождают человека всю его жизнь. Поэтому может показаться странным, что чей-то предок, делая очень ответственное решение, взял себе фамилию, вызывающую смех. Но не все так просто — это был сознательный выбор взрослых людей, которые преследовали важные для них цели.

Каждый из нас знает людей со смешными, а порой даже унизительными фамилиями. В мире живут Дураковы, Дристуновы, Паскудины, Огрызкины, Косорыловы и множество других людей, фамилии которых, мягко говоря, неблагозвучны.

Многие отказываются от такого «счастья», меняя свои фамилии на простые и приятные, но немало и тех, кто относится с уважением к своим предкам и с гордостью «несет свой крест» по жизни.

Так откуда взялись все эти Поносовы, Гнидины и Жопьевы? Обычай выбирать себе неблагозвучные фамилии уходит корнями в языческие времена. Давным-давно на Руси было принято иметь два имени. Одно, данное ребенку при рождении, свято береглось от посторонних и использовалось только во время выполнения некоторых обрядов.

Считалось, что зная имя человека, можно нанести ему вред на любом расстоянии, причем злоумышленником может быть не только человек, но и дух. Чтобы ввести недоброжелателя в заблуждение, ребенку давали второе имя, зачастую звучащее смешно и глупо. Считалось, что на человека с фамилией Коза или Криворучко никто не позарится.

Еще один хороший повод дать ребенку смешное второе имя — это профилактика людских пороков. Считалось, что наделив человека прозвищем Блуд, можно застраховать его от распутства, а обозвав Ленью — сделать трудолюбивым. Стоит ли говорить о том, что, имя Дурак предполагало высокий уровень интеллекта?

Как ни странно, но дохристианский обычай брать «ничтожные» имена дожил до просвещенного XIX века. Удивительно, но в 1888 году в Российской империи было полно людей, не имеющих фамилию. Именно в этом году Сенат издал указ, который предписывал всем жителям страны взять себе фамилии и зарегистрироваться под ними официально.

Вот тут и проявились языческие суеверия — очень многие выбрали для себя неблагозвучные фамилии из разряда тех, что присваивали в качестве второго имени жители древней Руси.

Интересно, но даже после указа Сената далеко не все бросились придумывать себе паспортные данные. Перепись населения 1897 года показала, что 75% россиян фамилиями так и не обзавелись!

Особенно удручающей была картина на задворках Империи, где русский люд тесно жил с коренным населением, например на Крайнем Севере или Дальнем Востоке. Как и соседи-язычники, эти россияне обходились одним только именем или даже просто кличкой, связанной с родом занятий или физической особенностью. Только в 30-е годы, уже при большевиках, фамилиями обзавелись, наконец, абсолютно все.

О том, что неблагозвучные фамилии были массовым явлением говорит то, что в 1825 году появился царский указ «O замене непристойных фамилий y нижних чинов». Согласно этому акту, солдаты со смешными фамилиями были обязаны их сменить на более приятную для слуха. Но это в армии, а «штатских» никто не трогал, и они продолжали жить со своими странными фамилиями.

Кстати, далеко не все забавные фамилии имеют очевидное происхождение. Фамилия Вагина, например, произошла от реки Ваг — одного из притоков Дуная, а Кретинины были просто жадными, так как их фамилия стала производным от устаревшего «крет», то есть крот.