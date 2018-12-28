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Кем была первая жена Александра Абдулова

Случайный снимок влюбленных заставил фотографа потратить на их поиски восемь лет 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Фотограф из Флориды Джой Грувер (Joy Groover) в течение восьми лет искала незнакомцев, которые когда-то попали в объектив ее камеры в момент предложения руки и сердца. Пара связалась с автором снимка после того, как их знакомая увидела репортаж о поиске по телевизору, сообщает UPI.
Само событие произошло около одной из церквей в городе Палм-Бич. Фотограф делала рождественские снимки членов своей семьи, когда неподалеку мужчина опустился на одно колено. Она инстинктивно повернулась в его сторону и запечатлела романтичный момент.
Американка не успела подойти к героям случайного фото, поэтому каждый год в течение восьми лет обращалась за помощью к соцсетям.
«Я хочу просто отдать им эти снимки. Это было особенный день для них, а я по-прежнему не знаю, где их искать. Я не знаю, женаты ли они, есть ли у них дети. И мне было бы интересно понаблюдать за их реакцией», — писала она в середине декабря.
«Я была невероятно благодарна за снимки. Это мгновение мы никогда не видели», — отметила одна из героинь фотографии Эшли Барноски.
Ранее в соцсетях прославился китаец, который ради поисков понравившейся ему незнакомки бросил работу и все время проводит в книжном магазине. Именно там он встретил ее несколько месяцев назад, и все это время надеется, что они увидятся снова.
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