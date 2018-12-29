Как праздновали Новый год в СССР

Встреча Нового года — самый масштабный праздник в нашей стране. Даже взрослым хочется в ночь с 31 декабря на 1 января немного волшебства, поэтому хоть на пару часов мы превращаемся в детей. Без традиционных атрибутов торжества — шампанского, салата «Оливье», мандаринов, боя курантов и речи главы государств — мало кто представляет себе Новый год. И даже странно думать, что ещё 80-100 лет назад новогодняя ночь была совсем иной. Мало того, ещё сравнительно недавно в советских семьях не было даже ёлок!

До революции традиция наряжать ёлку существовала, но тогда дерево ставили к рождеству. В эпоху атеизма ёлки стали причисляться к религиозным символам и буржуазным пережиткам, поэтому новогодние торжества проходили без них. Лишь в тридцатые годы детям вернули зелёных лесных красавиц, но назвали ёлки не рождественскими, а новогодними.

Ещё больше фактов о праздновании Нового года в СССР узнайте из видео.