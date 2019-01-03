За что весь мир уважал СССР

Серьезную роль на международной арене СССР начал играть после Второй мировой войны, когда был утвержден новый мировой порядок и страны-победительницы договорились его соблюдать. Тем не менее избежать противостояния с США, которые практически не пострадали после войны, не удалось. Для Советского Союза холодная война с одной стороны стала огромным стимулом к развитию, а с другой — потребовала колоссальных усилий.

Космос

В 1957 году Советский Союз первым в мире запустил спутник в космос, а слово sputnik стало международным. В 1961 году СССР поразил мир новой победой: первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин

Военная техника

Гонка вооружений, в которой участвовали СССР и США, подстегивала обе страны постоянно совершенствовать военную технику и расширять сферы влияния. Так, советские ракеты оказались на Кубе в непосредственной близости от США.

Спорт

О советской "красной машине" ходили легенды, сборная СССР по хоккею казалась непобедимой. Не меньших успехов добились советские спортсмены и в фигурном катании, имена чемпионов знал весь мир.

Балет

"В области балета мы впереди планеты всей" — советские артисты представляли свою страну лучше всяких политиков и дипломатов. До сих пор российская школа балета считается одной из лучших в мире.