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За что весь мир уважал СССР 

Рамблер 58 минут назад
Фото: depositphotos.com
Серьезную роль на международной арене СССР начал играть после Второй мировой войны, когда был утвержден новый мировой порядок и страны-победительницы договорились его соблюдать. Тем не менее избежать противостояния с США, которые практически не пострадали после войны, не удалось. Для Советского Союза холодная война с одной стороны стала огромным стимулом к развитию, а с другой — потребовала колоссальных усилий.

Космос

В 1957 году Советский Союз первым в мире запустил спутник в космос, а слово sputnik стало международным. В 1961 году СССР поразил мир новой победой: первым человеком в космосе стал Юрий Гагарин.

Военная техника

Гонка вооружений, в которой участвовали СССР и США, подстегивала обе страны постоянно совершенствовать военную технику и расширять сферы влияния. Так, советские ракеты оказались на Кубе в непосредственной близости от США.

Спорт

О советской "красной машине" ходили легенды, сборная СССР по хоккею казалась непобедимой. Не меньших успехов добились советские спортсмены и в фигурном катании, имена чемпионов знал весь мир.

Балет

"В области балета мы впереди планеты всей" — советские артисты представляли свою страну лучше всяких политиков и дипломатов. До сих пор российская школа балета считается одной из лучших в мире.
Комментарии82
Истории , Юрий Гагарин
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