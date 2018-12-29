Подгузники и мертвецы: с чем приходится сталкиваться бортпроводникам

​Бесконечные полеты, турбулентность, новые города и страны — никто не говорил, что работа стюардессы — работа мечты.

Бортпроводники рассказали, с чем им приходится сталкиваться во время полетов — и иногда происходящее просто не укладывается в голове

Секс на борту

Сразу несколько бортпроводников признались, что видели чужой половой акт. Одна стюардесса рассказала, что на вечернем рейсе девушка доставляла удовольствие своему мужу — прямо в салоне:

«Свет был выключен, но я все равно их видела».

Другие стюарды признались что пассажиры часто пытаются мастурбировать, прикрываясь журналами.

Чужой обед

Во время ночных рейсов и долгих перелетов люди часто спят. В таких случаях стюарды не ждут пока пассажиры проснутся — они просто оставляют их еду на столике перед ними. Одна девушка рассказала, как пассажир, долго не думая, съел сначала свой ужин — а потом и ужин спящего соседа.

Дети и подгузники

Иногда уставшие родители засыпают — тогда просыпается мафия. Шутка — просыпаются их дети. Один проводник рассказал, что во время перелета из Рима в Мельбурн родители спали, а малыш в памперсе носился по салону. Его подгузник был сильно переполнен — служащим пришлось разбудить родителей малыша и попросить заменить подгузник.

Мертвое тело

Самый шокирующий случай, рассказанный пользователями, произошел в 1970 году на одном из рейсов в Нью-Йорк. В то время, на борт самолета можно было взять что-то вроде больших мешков для багажа. Они хранились в шкафах на борту авиалайнера. По прилету, экипаж корабля обнаружил в одном из таких мешком мертвую женщину: