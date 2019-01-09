План Маршалла: что на самом деле породило Евросоюз

НАТО. Весной 1948 года в США был принят закон «Об экономическом сотрудничестве», который стал началом реализации Плана Маршалла. Программа помощи Европе превратилась в источник заработка для корпораций и породила Евросоюз

Победа американского бизнеса

Страны, получавшие помощь по плану Маршалла (высота красного столбика соответствует относительному размеру помощи). Предоставление экономической помощи европейским странам со стороны США диктовалось во многом интересами самой Америки: необходимо было остановить, а по возможности, и обратить вспять продвижение «коммунистической угрозы» в Европе. План Маршалла стал продолжением «Доктрины Трумэна», предусматривавшей предоставление «экономической и финансовой помощи, которая приведет к экономической стабильности и, таким образом, окажет свое влияние на политические процессы» в Европе, а, значит, сможет остановить увеличивающийся рост влияния СССР.

США выдвинули ряд жестких требований: отказ от национализации промышленности, предоставление свободы частного предпринимательства, одностороннее снижение таможенных тарифов на импорт американских товаров, вывод коммунистов из состава правительства, ограничение торговли со странами «просоциалистической ориентации» и так далее. Согласно этим требованиям европейские страны максимально прекращали сотрудничество с социалистическими государствами, а также изгоняли представителей коммунистических партий со всех значимых руководящих постов.

От Плана Маршалла выигрывал и американский бизнес: с односторонним снижением таможенных пошлин на американские товары, для компаний США открывался огромный европейский рынок, который нуждался в сырье, топливе, готовых промышленных товарах (особенно, промышленном оборудовании) для послевоенного восстановления экономик — во всем том, что европейцы произвести из-за разрухи не могли, либо могли, но крайне мало. У американских компаний также появились широкие возможности для инвестиционной деятельности: они стали активно вкладывать в экономики европейских стран свои капиталы, накопившиеся за время Второй мировой войны в ходе реализации военных заказов. К тому же, только американцы могли в то время выступать в качестве наиболее надежных инвесторов (европейские финансово-промышленные группы были сильно ослаблены).

Рождение Евросоюза

Для координации действий по реализации Плана Маршалла по инициативе США между странами Западной Европы была создана Организация европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС). Это сообщество закладывало основы для создания единого рынка перемещения капиталов, товаров и услуг. Его создание облегчало восстановление послевоенной экономики Европы. Американские компании, являясь основными и наиболее стабильными инвесторами, могли беспрепятственно вкладывать свои капиталы во все страны Западной Европы, а товары, производимые на предприятиях с участием американцев, реализовывались во всех странах ОЭЕС. Организация европейского экономического сотрудничества заложила основу для создания в 1956 году «Общего рынка», который сегодня превратился в Европейский Союз.

Поддержка фермеров

США понимали необходимость создания рынка сбыта. Покупателями должны были выступать не только американцы, но и европейцы. Вместе с принятым конгрессом законом «Об экономическом сотрудничестве» создавался специальный комитет по реализации, который имел своих представителей в лице известных американских предпринимателей во всех западноевропейских странах. Этот комитет также занимался предоставлением финансовой помощи мелким производителям. Так, например, французский фермер мог теперь купить американский трактор на франки, по внутренней цене, а администрация Плана Маршалла (после консультации с французским правительством) доплачивала разницу. Деньги же фермера шли в казну на необходимые восстановительные работы. Таким образом, у мелкого товаропроизводителя появлялась возможность восстановить свое дело, заняться производством товаров, которые бы обеспечивали растущую денежную массу в стране (что снижало уровень инфляции), обеспечить себя и свою семью.

Переобучение европейцев

Вместе с финансово-экономической помощью американцы предложили европейским странам использовать американские стандарты в управлении производством. Для этого в страны Европы были направлены множество инженеров, экономистов, статистов для обучения европейских специалистов новым, более эффективным методам организации и управления производством, испробованным и проверенным американцами в ходе Второй мировой войны. Тысячи специалистов из Европы поехали в США перенимать опыт, изучать новые технологии на предприятия и в университеты Америки. США по Плану Маршалла потратили на переобучение европейцев за четыре года действия этой программы всего 300 млн долларов, что было самым дешевым и при этом наиболее эффективным инструментом восстановления экономик стран Европы.

Первый олигарх

Для осуществления Плана Маршалла возникла острая необходимость в восстановлении транспортного сообщения между Европой и Америкой. С этой целью американское правительство стало по дешевке распродавать построенные во время войны танкеры «Т-2», которые можно было использовать для перевозки грузов. Этим воспользовался известный предприниматель греческого происхождения Аристотель Онассис. Он, чувствуя крупные прибыли, уже к этому времени построил множество судов на верфях Западной Германии, а также стремился заполучить американские танкеры. Но по закону танкеры можно было продавать только американским гражданам и компаниям. Онассис за взятку в 75000 долларов договорился с конгрессменом Дж. Кейси и другими лицами, что танкеры продадут фирме Онассиса, созданной на территории США: конгрессмены формально покупали на деньги грека танкеры для себя, но потом перепродавали их фирме Онассиса. Данная афера и последующая посредническая роль в перевозке товаров по Плану Маршалла принесли Онассису многомиллионные прибыли. И это был не единственный случай обогащения на благородном деле спасения Европы.

Джордж Маршалл понимал, что участие СССР в восстановлении экономик стран Западной Европы подорвет влияние США на них: «В то же время ни одно правительство, которое будет плести интриги с целью воспрепятствовать восстановлению других стран, не может ожидать от нас помощи». Под «правительством, плетущим интриги» понимался СССР и его союзники. Противостояние СССР превратило План Маршала ещё и в программу военного характера (вооружение, военные специалисты, размещение военных заказов в Европе), которая в итоге вылилась в создание в 1949 году военного блока НАТО.

5 ключевых людей

Можно выделить 5 людей, которые сыграли ключевую роль в осуществлении «Плана». Сам Джордж Маршалл, который был способен заглядывать далеко вперед и смотреть на геополитику глазами историка, а не генерала. Уильям Клэйтон — замминистра экономики, южанин и богач, стал настоящей «рабочей лошадью» в осуществлении Плана Маршалла — настолько, что от него ушла жена, сказав, что уступает его Европе. Конгрессмен Артур Ванденберг — изоляционист, обращенный опытом войны в интернационалиста. Без его мощной поддержки республиканская оппозиция в Конгрессе, скорее всего, провалила бы План. Пол Хоффман, в прошлом торговец автомобилями — администратор Плана, который, по словам Маршалла, «сумел продать План американцам». И, конечно же, Сталин, который из-за своей неуступчивости и диктаторской политики в Восточной Европе заставил конгрессменов принять план финансовой помощи европейским странам.