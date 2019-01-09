Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Специалисты NASA обнаружили свидетельства «внеземного» происхождения жизни 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Ряд необходимых для формирования жизни органических молекул, включая сахар под названием дезоксирибоза, могли первоначально сформироваться в космосе, и лишь потом попасть на Землю вместе с падавшими на её поверхность кометами. Об эксперименте, свидетельствующем в пользу подобного предположения, сообщили учёные из американского аэрокосмического агентства NASA.
Американские специалисты поместили воду и метанол в вакуум, после чего охладили их примерно до -260 градусов по шкале Цельсия. После этого получившийся лёд облучили ультрафиолетовым светом. Исследователи стремились воссоздать условия, характерные для межзвёздных облаков — скоплений газа, плазмы, и пыли, часто встречающихся в космосе. После того, как подвергшийся ультрафиолетовому воздействию лёд разморозился, в нём сформировались дезоксирибоза и некоторые другие сахара.
Как отмечают учёные, до сих пор предполагалось, что дезоксибироза могла появиться на Земле в результате химических реакций, включающих молекулы формальдегида, также встречающихся в кометах. Тем не менее, на практике подобные реакции приводили к формированию органических молекул с большим количеством атомов кислорода, чем дезоксибироза. Таким образом, новый эксперимент, по мнению авторов научной работы, позволяет выдвинуть более достоверную версию, как подобные молекулы сформировались на практике.
Если выводы специалистов верны, это может означать, что часть процессов, без которых жизнь на Земле не могла бы сформироваться, вероятно, проходила не непосредственно на планете, а в кометах, которые впоследствии упали на планету, принеся с собой некоторые необходимые для формирования ДНК компоненты.
Учёные также отмечают, что ранее в кометах уже обнаруживали дезоксисахара — производные рибозы, где гидроксильная группа у второго атома углерода замещена водородом с потерей атома кислорода. Впрочем, непосредственно дезоксирибозу в подобных космических объектах найти пока не удавалось.
Исследование было опубликовано в научном издании Nature Communications.
Карельские вести: последние новости
Вражда: звезды, которые ненавидят друг друга в реальной жизни 9 необычных фактов из стран c легальной проституцией Алла Пугачева дала откровенное интервью Олегу Меньшикову: о муже, детях и старости
Комментарии
Истории , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле породило Евросоюз
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию7
5 загадок истории, которым суждено остаться тайной
В Сети появился новый мем — девушка с водой5
Тест: сможете ли вы понять одессита40
Видео
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
10:14
Вымершие животные, которые и сегодня не выжили бы
Истории
05:05
Факты, о которых умолчали учителя истории
Безумный мир Вещи
00:56
Дикие звери навестили полицию и госпиталь
Безумный мир
10:42
Как тратят деньги миллионеры
Люди
10:14
Где находится центр Вселенной
Безумный мир
12:28
Скандальные свадьбы современных принцев
Люди
04:33
Причудливые дома, поражающие воображение
Места
Прообразы популярных литературных персонажей
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение