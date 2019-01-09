Специалисты NASA обнаружили свидетельства «внеземного» происхождения жизни

Ряд необходимых для формирования жизни органических молекул, включая сахар под названием дезоксирибоза, могли первоначально сформироваться в космосе, и лишь потом попасть на Землю вместе с падавшими на её поверхность кометами. Об эксперименте, свидетельствующем в пользу подобного предположения, сообщили учёные из американского аэрокосмического агентства NASA

Американские специалисты поместили воду и метанол в вакуум, после чего охладили их примерно до -260 градусов по шкале Цельсия. После этого получившийся лёд облучили ультрафиолетовым светом. Исследователи стремились воссоздать условия, характерные для межзвёздных облаков — скоплений газа, плазмы, и пыли, часто встречающихся в космосе. После того, как подвергшийся ультрафиолетовому воздействию лёд разморозился, в нём сформировались дезоксирибоза и некоторые другие сахара.

Как отмечают учёные, до сих пор предполагалось, что дезоксибироза могла появиться на Земле в результате химических реакций, включающих молекулы формальдегида, также встречающихся в кометах. Тем не менее, на практике подобные реакции приводили к формированию органических молекул с большим количеством атомов кислорода, чем дезоксибироза. Таким образом, новый эксперимент, по мнению авторов научной работы, позволяет выдвинуть более достоверную версию, как подобные молекулы сформировались на практике.

Если выводы специалистов верны, это может означать, что часть процессов, без которых жизнь на Земле не могла бы сформироваться, вероятно, проходила не непосредственно на планете, а в кометах, которые впоследствии упали на планету, принеся с собой некоторые необходимые для формирования ДНК компоненты.

Учёные также отмечают, что ранее в кометах уже обнаруживали дезоксисахара — производные рибозы, где гидроксильная группа у второго атома углерода замещена водородом с потерей атома кислорода. Впрочем, непосредственно дезоксирибозу в подобных космических объектах найти пока не удавалось.

Исследование было опубликовано в научном издании Nature Communications.