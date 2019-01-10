Почему детей тянут за уши в день рождения

Этот обычай мы воспринимаем сейчас, скорее, как забаву, но изначально смысл дерганья за уши был весьма важен.

Вы удивитесь, но его история уходит корнями в область юриспруденции, а точнее, играл роль в купле-продаже недвижимого имущества. Поскольку в некоторые времена не было каких-то особенных документов, подтверждающих сделку, ее участникам приходилось идти на некоторые ухищрения.

Для того, чтобы продать землю, выбирали 12 свидетелей. Шестеро из них были взрослыми мужчинами, а шестеро — мальчиками, возраст которых был от 7 до 13 лет. В их обязанности входило вместе с продавцом и покупателем земельного участка трижды обойти объект купли-продажи по периметру и запомнить, что продавец при этом повторяет: «Я продал», а покупатель отвечает: «Я купил». Таким образом свидетели могли потом подтвердить, что сделка действительно состоялась.

Поскольку недвижимое имущество приобреталось, как правило, на долгий срок, и нужны были молодые мальчики, которые могли бы через годы также подтвердить правомерность купли-продажи объекта.

А чтобы дети не отвлекались и потом не забыли, что на их глазах совершались важные действия, их и дергали за уши. Справедливости ради надо уточнить, что и прутьями могли даже стегать, чтобы запомнили, кто, что и кому продал: все для того, чтобы, повзрослев, дети этого точно не забыли.

А затем дергать детей за уши в день рождения стали, чтобы они про праздник не забыли. В современности же изменили традицию: потягивание за уши теперь считается неким «символом» роста.